Modernizacija platnog prometa u Srpskoj: Put ka otvorenom bankarstvu i većoj konkurenciji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Modernizacija platnog prometa u Republici Srpskoj otvara tržište za nebankarske pružaoce usluga i donosi veći izbor i sigurnost za građane.

Republika Srpska uvodi otvoreno bankarstvo i modernizuje platni promet

U Republici Srpskoj u toku je modernizacija platnog prometa koja stvara pretpostavke za postepeno uvođenje koncepta takozvanog otvorenog bankarstva i uključivanje novih pružalaca platnih usluga, izjavila je pomoćnik ministra finansija Srpske Snježana Rudić.

Rudićeva je tokom panel-diskusije na konferenciji "DDays" u Banjaluci navela da modernizacija ima za cilj jačanje konkurencije i efikasnosti platnih transakcija, kao i razvoj savremenih digitalnih finansijskih proizvoda uz primjenu inovativnih tehnologija.

"Tržište platnih usluga, koje je tradicionalno bilo vezano za banke, sada se otvara i za druga, nebankarska privredna društva koja svoje poslovanje baziraju na digitalnim inovacijama. Ove izmjene važne su i za građane jer nude širi izbor usluga i pružalaca, ali i veću kontrolu nad vlastitim finansijama", navela je Rudićeva.

Tokom panel-diskusije zaključeno je da su regulatorne izmjene neophodne kako bi se finansijski sektor uskladio sa savremenim evropskim standardima, povećala sigurnost sistema i omogućio dalji razvoj digitalnih finansijskih usluga.

U panel-diskusiji, osim predstavnika Ministarstva finansija, učestvovali su direktori agencija za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH, viceguverner Centralne banke BiH, te menadžer kompanije "Grant Thornton" iz Banjaluke.

Konferencija "DDays" okupila je predstavnike regulatora, banaka i nebankarskih institucija, kao i privrednih subjekata na čije će poslovanje i planove uticati novi zakon o platnim uslugama koji je u proceduri usvajanja u Republici Srpskoj.

