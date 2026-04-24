Slijedi li lančani kolaps privrede? Gašenje zeničke željezare ugrožava 500 kooperantskih firmi

Kriza u Željezari Zenica mogla bi da pokrene domino-efekat i ugrozi stotine firmi širom BiH.

Stotine radnika poslato je kućama na prinudni godišnji odmor, dok će se gotovo 2.000 zaposlenih naći u neizvjesnosti i strahu od gubitka radnih mjesta. Pad Železare Zenica sada preti izazivanjem lančane reakcije koja bi mogla da pogodi i do 500 kooperantskih firmi u BiH, piše DV.

Generalni direktor kompanije Ahmed Hamzić nije krio emocije. On je tek kratko na čelu Nove Željezare, a dočekao ga je najgori scenario. "Nažalost, nismo uspjeli. Sav uloženi trud je poraz, ne samo za mene, već i za ove ljude ovde. Ovo je najteži dan i najveći poraz u mom životu", rekao je Hamzić.

"Bez čelika nema ni države"

Nova Željezara Zenica prošle godine poslovala je sa gubitkom od gotovo 97 miliona maraka. Iako je taj minus donijekle smanjen u tekućoj godini, opstanak na otvorenom tržištu nije bio moguć, prvenstveno zbog konkurencije iz Azije i dampinških cena. Uprava dodatno zamera inertnost federalnoj vlasti, naglašavajući da je ovakav ishod bio vidljiv mjesecima ranije.

"I nakon šest mjeseci Vlada Federacije BiH sa nama komunicira preko medija, a bh. privredu pokušava da spasi saopštenjima", poručio je Hamzić.

Stručnjaci i sindikati upozoravaju na pogubne posljedice. "Sve države u regionu i svetu na razne načine štite svoju industriju čelika. Kvotama, carinama, subvencijama i pomoći. Jer je industrija čelika temelj cijele privrede. Bez sopstvenog čelika BiH nije suverena država", ističe Kenan Mujkanović iz Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.

Sa njim se slaže i predsednik Kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović, koji naglašava da je BiH izgubila najvećeg izvoznika, što će se odraziti na cjelokupnu industriju.

Blokada kvota

Kriza u Zenici dodatno je produbljena činjenicom da Železara već dve godine bilježi gubitke zbog neusvajanja Odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika. Veće ministara BiH je u više navrata odbilo da usvoji mjere zaštite, pri čemu su protiv takve odluke glasali ministri iz HDZ-a BiH.

"Recite mi kada bismo mogli da očekujemo efekte da bi se eventualno pomoglo takvoj jednoj kompaniji kao što je Željezara", upitala je Borjana Krišto (HDZ BiH), predsjedavajuća Veća ministara BiH, aludirajući na dug period početka primjene mjera, čak i kada bi dobile zeleno svjetlo. Dok Evropska unija pooštrava uslove za uvoz čelika kako bi zaštitila svoju proizvodnju od jeftinih kineskih proizvoda, u BiH takve mjere izostaju. Traženje spasa preko Energoinvesta Visoka peć će biti zasuta koksom, što tehnički ostavlja mogućnost ponovnog pokretanja u budućnosti. Vlada Federacije BiH želi da izbjegne stečaj i nada se stabilizaciji kompanije preko Energoinvesta. "Umjesto stečaja Vlada FBiH pokreće proces konsolidacije i restrukturiranja sa ciljem očuvanja proizvodnje, radnih mjesta i stabilnosti domaće industrije", navodi se u saopštenju Vlade. Dodaje se da obaveze kompanije prema javnim preduzećima, poput Elektroprivrede BiH, Energoinvesta i Željeznica FBiH, kontinuirano rastu, kao i da ne postoji jasno definisan plan vlasnika za opstanak firme. U tom kontekstu Vlada je kao operativnog nosioca procesa konsolidacije prepoznala Energoinvest, oslanjajući se na iskustvo te kompanije u vođenju složenih sistema. Zenica nije usamljen slučaj Gašenje ove industrije usko je povezano sa sudbinom drugih giganata. Problem je eskalirao kada je lukavačka Koksara (ranije GIKIL) otišla u stečaj krajem 2025. godine, čime je visoka peć u Zenici ostala bez domaće sirovine. U isto vrijeme novi udar došao je iz Prijedora. Sredinom 2025. godine kompanija Pavgord, na čelu sa biznismenom Gordanom Pavlovićem, kupila je ArcelorMittalove pogone u Zenici i rudnik Ljubiju u Prijedoru. Ipak, samo nekoliko mjeseci nakon preuzimanja prijedorski rudnik otišao je u stečaj, a radnici su nedavno stupili u štrajk. "Dovedeni smo do zida. Štrajkujemo glađu kako bismo nekoga osvijestili, jer ovo je već kraj. U Prijedoru više nema rudarstva", izjavila je tokom štrajka radnica Milena Ćurić. Iako su radnici Ljubije upozoravali da se kompanija svesno gasi kako bi se rasprodala imovina, Vlada Republike Srpske ugasila je trenutni požar obezbijedivši šest miliona maraka za otpremnine. Sindikat metalaca FBiH sada zahtijeva hitno donošenje rokova, usvajanje zaštitnih mera i precizan plan djelovanja, najavljujući proteste pred zgradama Vlade FBiH i Veća ministara 30. aprila. "Mi ćemo možda i naći posao, otići ćemo u Evropu. Ali tada će političari morati da objasne penzionerima zašto nema penzija. Kada za jedan dan više od hiljadu ljudi ostane bez posla, to je pogubno za državu", zaključuje predsjednik Sindikata Nove Železara Zenica Rašid Fetić, piše DV.

