Kraj zeničkog giganta nakon 130 godina: Pogoni se gase, radnici najavljuju izlazak na ulice

Proces gašenja integralne proizvodnje u kompaniji "Nova Željezara" Zenica zvanično je započeo jutros u sedam sati obustavom rada pogona Aglomeracije.

Kako je za agenciju Fena potvrdila portparolka kompanije Alena Kahrimanović, tokom dana, odnosno večeras, planirano je i gašenje Visoke peći, dok bi sutra sa radom trebao prestati i pogon Čeličane.

Ova radikalna odluka menadžmenta direktna je posljedica neusvajanja Odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika na Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Iz uprave kompanije su ocijenili da je u trenutnim tržišnim uslovima, bez sistemske podrške države, postalo nemoguće održati rentabilnu proizvodnju.

Vlada Federacije BiH juče je iznijela svoj plan mogućeg rješenja trenutne krize u jedinom bh. proizvođaču čelika, a kao nosioca tog procesa odredila je kompaniju Energoinvest. Za danas je zakazana nova pres-konferencija čelnika Nove Željezare Zenica, na kojoj će biti iznesen stav kompanije.

Generalni direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić juče je izjavio da ga niko iz Vlade FBiH nije kontaktirao po ovom pitanju iako su većinski vlasnici.

"Uprava Nove Željezare Zenica u proteklim danima uopšte nije kontaktirana od Vlade FBiH, ministarstva ili bilo koga drugog. O konsolidaciji i spašavanju, dan pred gašenje, čitamo iz medija i očekuje se naš odgovor. I nakon šest mjeseci Vlada FBiH s nama komunicira preko medija, a privredu pokušava spasiti saopštenjima, a ne dolaskom u fabriku", kazao je Hamzić.

Sindikat metalaca FBiH, koji je juče zasjedao u Sarajevu, donio je odluku o organizaciji protesta za 30. april. Radnici će tog dana protestovati ispred zgrade Savjeta ministara BiH, Vlade FBiH te Udruženja poslodavaca FBiH.

Nakon 130 godina rada, gašenjem pogona u ovoj zeničkoj željezari dovodi se u pitanje i oko 11.000 radnih mjesta.