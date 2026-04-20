Neizvjesnost za radnike: Zenička željezara od srijede gasi visoku peć i čeličanu

"Nova željezara Zenica" u srijedu, 22. aprila, počeće sa gašenjem pogona aglomeracije i visoke peći, dok će narednog dana biti obustavljen i rad čeličane, čime će biti okončana integrisana proizvodnja čelika u ovoj kompaniji.

Iz "Nove željezare Zenica" navode da će se aktivnosti provoditi u skladu s unaprijed pripremljenim planom, uz maksimalne mjere zaštite zaposlenih, imovine i okoline.

Uprava podsjeća da se zahtjev za zaštitu domaće proizvodnje čelika vodi već šest mjeseci, uz učešće i pozitivna mišljenja nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti, ali da je uprkos tome Savjet ministara u martu dva puta odbio predloženu odluku, nakon čega su izostale bilo kakve konkretne reakcije ili odgovori na upućene inicijative i pozive.

"S obzirom na izraženu nekonkurentnost na tržištu, kompanija više ne može ulaziti u dodatne finansijske gubitke, te uprava zaključuje da je nastavak integralne proizvodnje neodrživ i da je njeno gašenje postalo neminovno", ističe se u saopštenju.

Uprava dodaje da se fabrika ne zatvara, ali da ne isključuju mogućnost smanjenja broja zaposlenih.

"Kompanija je uvijek bila društveno osviještena, te će u tom kontekstu učiniti sve napore da obezbijedi novi model poslovanja, uz očuvanje radnih mjesta u skladu sa finansijskom situacijom i zakonskim ograničenjima", saopštili su iz Uprave, najavljujući reorganizaciju i moguće smanjenje broja direktno i indirektno zaposlenih.

Ranije je rečeno da se, ukoliko Željezara stane sa radom, dovodi u pitanje 11.000 radnih mjesta, jer od njihovog rada zavisi i obim posla željeznica i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, ali i 500 ostalih preduzeća.