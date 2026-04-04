Moguća ekološka katastrofa: Novoj Željezari prijeti isključenje struje

Zbog dugova prijeti gašenje struje u novoj zeničkoj Željezari, što bi moglo izazvati havariju, veliku štetu i ekološki incident ako se obaveze hitno ne izmire.

Izvor: Drone^Kamenjaš ©/youtube

Naglo isključenje električne energije moglo bi izazvati zaustavljanje pogona, materijalnu štetu i potencijalnu ekološku opasnost.

Kompanije širom industrijskog sektora suočavaju se sa finansijskim izazovima koji mogu direktno uticati na proizvodne procese, bezbjednost zaposlenih i životnu sredinu. Jedan od najkritičnijih slučajeva je Nova Željezara Zenica, gdje postoje ozbiljna dugovanja koja prijete gašenjem električne energije i potencijalnom havarijom.

Zbog dugovanja, u ponedjeljak je planirano gašenje električne energije kompaniji Nova Željezara Zenica, što bi izazvalo naglo zaustavljanje pogona, veliku opasnost i moguću ekološku katastrofu. Prema pisanju Klix.ba, nadležni su upozoreni na mogućnost havarije, a o svemu su obaviještene i nadležne institucije.

Prije 15 dana stigla je opomena za dugovanja za grijanje i gas. Održan je sastanak na kojem su vođeni teški razgovori zbog dugovanja i nemogućnosti izmirenja obaveza. Zbog ozbiljnosti situacije, sve nadležne institucije su obaviještene, izvršen je obilazak kako bi se upozorili odgovorni na moguće posljedice isključenja električne energije, a dostavljen je i plan kriznog štaba s ciljem da se spriječe havarije i veća materijalna šteta.

Istovremeno, pokrenuta je procedura pred sudom, te će biti donijeto rješenje kojim će raspolaganje sredstvima Nove Željezare Zenica biti uslovljeno saglasnošću nadležnih. Gašenje električne energije planirano je za ponedjeljak ukoliko dugovanja ne budu izmirena.

Nadležni upozoravaju da bi isključenje struje moglo izazvati ozbiljne probleme u radu sistema, kao i potencijalnu štetu po imovinu i bezbjednost radnika. Ranije su iz Nove Željezare naveli da im je poslovanje ugroženo, te da je neuvođenje zaštitnih mjera na uvoz i izvoz čelika dodatno otežalo stanje u kompaniji, koja će sve izvjesnije biti ugašena.

(MONDO)