Uprava zeničke željezare o planu konsolidacije: Niko nas nije ni kontaktirao, privreda se ne spašava saopštenjima

Autor D.V. Izvor Klix
0

Iako je Vlada Federacije BiH najavila plan o konsolidaciji "Nove Željezare Zenica" putem "Energoinvesta", iz uprave zeničkog giganta tvrde da ih niko od nadležnih nije kontaktirao.

Uprava zeničke željezare o planu konsolidacije: Niko nas nije ni kontaktirao, privreda se ne spašava saopštenjima Izvor: Drone^Kamenjaš ©/youtube

Nakon šest mjeseci apela i javnih poziva nadležnima u Federaciji BiH i BiH da dođu u Novu Željezaru Zenica i pronađu rješenje za radnike i spas proizvodnje, Vlada FBiH je, dan pred gašenje pogona, najavila konsolidaciju preko Energoinvesta.

Vlada FBiH ima osam posto udjela u vlasništvu Željezare, a iz uprave zeničke kompanije smatraju da bi sve bilo prihvatljivo lakše izvodivo da se Vlada Federacije BiH aktivnije uključila u ovu priču prije nekoliko mjeseci kada su slali pozive ministru energije, rudarstva i industrije FBiH Vedranu Lakiću i premijeru FBiH Nerminu Nikšiću da zaštite domaću proizvodnju i radna mjesta.

Prijedlozi iz Vlade FBiH za spas stigli su danas - dan prije najavljenog gašenja pogona Aglomeracije i Visoke peći, u trenutku kada će radnici biti poslani na godišnje odmore i čekati epilog stečajnog postupka, kako bi saznali kada i na koji način će dobiti otpremnine.

Ahmed Hamzić, generalni direktor Nove Željezare Zenica, tvrdi za Klix da ga niko iz Vlade FBiH nije kontaktirao po ovom pitanju iako su većinski vlasnici.

"Uprava Nove Željezare Zenica u proteklim danima uopšte nije kontaktirana od Vlade FBiH, ministarstva ili bilo koga drugog. O konsolidaciji i spašavanju, dan pred gašenje, čitamo iz medija i očekuje se naš odgovor. I nakon šest mjeseci Vlada FBiH s nama komunicira preko medija, a privredu pokušava spasiti saopštenjima, a ne dolaskom u fabriku", kazao je Hamzić.

Naglasio je da za šest mjeseci niko od gore navedenih ministara sa federalnog nivoa i Savjeta ministara BiH, nisu došli u Željezaru da porazgovaraju o stanju u fabrici niti da ponude konkretnu pomoć.

Klix podsjeća da je ranije Nova Željezara Zenica nudila Vladi FBiH i veći udio u vlasništvu fabrike, ali konkretne reakcije nije bilo.

Na kraju, Hamzić je poručio da gašenje pogona nije pritisak na jedno dugme, te da su pripremni radovi već uveliko urađeni, dodajući da se Vlada FBiH prekasno sjetila pomoći bh. privredi, aludirajući na Novu Željezaru Zenica, Željeznice FBiH i druge firme.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

