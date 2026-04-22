Dok se pogoni gase iz Vlade FBiH poručuju: Otpuštanje radnika i stečaj Nove Željezare Zenica nisu opcija

U jeku gašenja pogona Nove Željezare Zenica, ministar Vedran Lakić poručio da Vlada FBiH ne prihvata stečaj i otkaze kao rješenje.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata Nove Željezare Zenica, Sindikata metalaca Federacije BiH, kao i Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, savjetnicom premijera Federacije BiH Draženkom Subašić i direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Na sastanku je razgovarano o budućnosti Nove Željezare Zenica, zaštiti radnih mjesta i mogućim modelima stabilizacije poslovanja ovog važnog industrijskog sistema.

Sastanak sa sindikatima prvi je u nizu planiranih koji će biti održani u narednim danima, uključujući i sastanke s vlasnicima kompanije.

Tokom današnjeg sastanka jasno je istaknuto da Energoinvest, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imaju zajednički interes i punu opredijeljenost da se pronađe održivo rješenje koje će osigurati budućnost Nove Željezare Zenica i zaštititi prava radnika.

Naglašeno je da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikatu otpuštanje radnika i stečaj nisu opcija.

Predstavnici Sindikata, a posebno uposlenici Nove Željezare Zenica, izrazili su spremnost za partnerski odnos i dali punu podršku nastavku procesa stabilizacije, naglašavajući važnost otvorenog dijaloga i institucionalne podrške.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je cilj jasan, očuvati proizvodnju, sačuvati radna mjesta i vratiti perspektivu kompaniji koja ima veliki značaj za Zenicu i Federaciju BiH.

Podsjećamo, proces gašenja integralne proizvodnje u kompaniji "Nova Željezara" Zenica zvanično je započeo jutros u sedam sati obustavom rada pogona Aglomeracije. Danas bi trebala biti ugašena i visoka peć.