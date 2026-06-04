logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Libanu poginuo pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović: Projektil pogodio bazu UN

U Libanu poginuo pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović: Projektil pogodio bazu UN

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović (36), koji je bio angažovan u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja zadobijenih nakon pada projektila na bazu UN.

U Libanu poginuo pripradnik Vojske Srbije Milovan Jovanović Izvor: Shutterstock.com/Christian.dk

Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta.

Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gdje je preminuo oko 04.00 časa po lokalnom vremenu.

U napadu su povrijeđena još dva pripadnika međunarodnih snaga - jedan iz oružanih snaga Republike El Salvador i jedan iz oružanih snaga Kraljevine Španije.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu - od januara ove godine.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liban Vojska Srbije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ