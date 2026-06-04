Cijena nafte ponovo skočila: Globalne tenzije i pad zaliha podigli vrijednost "crnog zlata"

Cijene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su najnoviji podaci pokazali znatno veći pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama od očekivanog.

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić

Cijene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su podaci američke Uprave za energetske informacije pokazali šesti uzastopni nedjeljni pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama, prenio je Trejding ekonomiks.

Međunarodno referentna nafta Brent kretala se oko 97,6 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI bila na nivou od 95,7 dolara po barelu.

Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedjelji, što je najveći nedjeljni pad od februara.

Pad zaliha bio je veći od očekivanja analitičara, koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona barela. Rast cijena nafte dodatno su podstakli geopolitički faktori i neizvesnost u vezi sa situacijom na Bliskom istoku.

Tenzije između Vašingtona i Teherana i dalje su visoke, dok se pregovori o privremenom dogovoru nastavljaju, a situaciju dodatno opterećuju nove izraelske vojne operacije u Libanu.

Prema navodima medija, američki predsjednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom apelovao na deeskalaciju sukoba u regionu.

Kretanje cijena nafte i dalje će zavisiti od podataka o zalihama, geopolitičkih okolnosti i procena tržišta o stabilnosti snabdevanja.

(Mondo.rs)