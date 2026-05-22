Blumberg upozorio na scenario iz 2008. godine: Zatvaranje Ormuskog moreuza gura svijet u duboku recesiju

Zatvaranje Ormuskog moreuza do avgusta moglo bi da gurne svjetsku ekonomiju u ozbiljnu recesiju uporedivu sa krizom iz 2008. godine, dok bi cijena nafte Brent zbog ogromnog deficita u snabdjevanju već tokom ljeta mogla da dostigne gotovo 130 dolara po barelu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema analizi kompanije Rapidan Enerdži Grup, ukoliko se Ormuski moreuz ponovo otvori u julu, očekuje se prosječan pad potražnje za naftom od 2,6 miliona barela dnevno, dok bi cijena referentne nafte Brent tokom ljeta mogla da dostigne gotovo 130 dolara po barelu.

Blumberg upozorava na scenario iz 2008. godine

Blumberg piše da bi zatvaranje Ormuskog moreuza do avgusta moglo da gurne svjetsku ekonomiju u recesiju uporedivu sa finansijskom krizom iz 2008. godine.

Osnovni scenario konsultantske firme podrazumijeva da će moreuz biti ponovo otvoren u julu. U tom slučaju analitičari očekuju "prosječno smanjenje potražnje za naftom od 2,6 miliona barela dnevno i rast cijene Brent nafte na spot tržištu na gotovo 130 dolara po barelu tokom ljeta".

Najcrnji scenario za tržište nafte

Pesimističniji scenario, prema kojem bi plovidba kroz moreuz ostala nemoguća do avgusta, doveo bi do rasta deficita u snabdjevanju naftom na šest miliona barela dnevno tokom trećeg kvartala godine.

"Trenutna makroekonomska situacija nije toliko ekstremna kao sedamdesetih godina ili tokom 2007. i 2008. godine", naveli su analitičari Rapidana u bilješci koju prenosi Blumberg.

"Ali ta relativno stabilnija početna pozicija ne uklanja rizik da bi nastavak skoka cijena nafte dodatno pogoršao finansijske i makroekonomske ranjivosti."

Sukob Irana, SAD i Izraela dodatno podigao tenzije

Podsjetimo, 28. februara Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojne operacije protiv Irana. Na udaru su se našli veliki iranski gradovi, uključujući Teheran. Iranska Revolucionarna garda potom je saopštila da je pokrenula veliku odmazdu protiv Izraela.

Na meti su se našle i američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu, Iraku, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Iranske vlasti su nakon toga odlučile da zatvore Ormuski moreuz za plovila povezana sa SAD, Izraelom i državama koje su podržale akcije protiv Islamske Republike.

(TASS/Mondo)