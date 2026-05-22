Vozio đake na ekskurziju bez odmora: Vozač autobusa kažnjen sa 2.000 KM

Vozač autobusa iz Kotor Varoši kažnjen je sa 2.000 KM nakon što je policijska kontrola utvrdila da je tokom organizovanog prevoza djece višestruko prekršio propise o dozvoljenom vremenu vožnje i obaveznom odmoru.

Kako je saopšteno iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, policijski službenici su 20. maja 2026. godine kontrolisali autobus kojim je upravljao M.R. iz Kotor Varoši, a koji je prevozio djecu na organizovanom putovanju.

Kontrolom tahografa i kartice vozača utvrđeno je da je vozač prekoračio dozvoljeno vrijeme upravljanja autobusom za ukupno 14 časova i 19 minuta, kao i da nije pravilno koristio obavezni dnevni odmor od najmanje devet časova.

Prekršaji su, prema navodima policije, počinjeni u periodu od 17. maja od 9.50 časova do trenutka kontrole.

Zbog kršenja Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu, vozaču je izrečena jedinstvena novčana kazna od 2.000 KM, dok će protiv pravnog lica i odgovorne osobe biti pokrenut prekršajni postupak.

Iz MUP-a Republike Srpske ponovo su upozorili sve prevoznike koji vrše organizovani prevoz putnika, posebno djece, na obavezu poštovanja propisa koji se odnose na tehničku ispravnost vozila, radno vrijeme i odmore vozača.

Takođe su podsjetili da su škole obavezne da policiji prijave svaki organizovani prevoz učenika.

Policija je najavila da će i u narednom periodu nastaviti pojačane kontrole vozila i vozača, sa posebnim fokusom na organizovani prevoz djece.

