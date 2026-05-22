Hapšenje u Banjaluci: Sugrađaninu nasilno oteli torbicu sa novcem, u razbojništvu učestvovao i maloljetnik

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče B.Š. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa maloljetnom osobom iz Banjaluke počinio krivično djelo razbojništvo.

Hapšenje u Banjaluci: Sugrađaninu nasilno oteli torbicu sa novcem

Hapšenju je prethodila prijava muškarca iz Banjaluke, koji je istog dana prijavio da mu je 20. maja oko 23:30 časova u Banjaluci ukradena torbica sa novcem, navedeno je iz PU.

Prema navodima iz prijave, nepoznate osobe su torbicu otele nasilno, uz upotrebu fizičke snage.

Rad po navedenom predmetu je u toku, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca i tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Prema maloljetnom licu se preduzimaju mjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", kažu u banjalučkoj policiji.

