Hapšenje u Banjaluci: Sugrađaninu nasilno oteli torbicu sa novcem, u razbojništvu učestvovao i maloljetnik

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče B.Š. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa maloljetnom osobom iz Banjaluke počinio krivično djelo razbojništvo.
Hapšenju je prethodila prijava muškarca iz Banjaluke, koji je istog dana prijavio da mu je 20. maja oko 23:30 časova u Banjaluci ukradena torbica sa novcem, navedeno je iz PU.
Prema navodima iz prijave, nepoznate osobe su torbicu otele nasilno, uz upotrebu fizičke snage.
Rad po navedenom predmetu je u toku, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca i tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
"Prema maloljetnom licu se preduzimaju mjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", kažu u banjalučkoj policiji.