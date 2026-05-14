Laboratorija u kući: Banjalučanin "pao" zbog proizvodnje i prodaje droge (FOTO)

Laboratorija u kući: Banjalučanin "pao" zbog proizvodnje i prodaje droge (FOTO)

Autor D.V.
0

Banjalučka policija uhapsila je sugrađanina S.S. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Banjalučanin "pao" zbog proizvodnje i prodaje droge Izvor: PU Banjaluka

Kako su saopštili iz policije, akcija hapšenja izvedena je sinoć oko 21:25 časova u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i sprečavanje zloupotrebe narkotika na području grada.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva, policijski službenici su izvršili detaljan pretres kuće i pomoćnih objekata koje osumnjičeno lice koristi.

Tokom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija, policija je pronašla i oduzela kompletnu opremu namijenjenu za vještački uzgoj indijske konoplje, kao i četiri stabljike koje svojim izgledom asociraju na ovu biljku.

Pored opreme za uzgoj, zaplijenjena je i zelena biljna materija koja izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne bruto mase oko 1,45 kilograma. Takođe, pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje te drugi predmeti koji se direktno mogu dovesti u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom narkotika.

"U toku je kriminalistička obrada lica S.S, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", istakli su iz PU Banjaluka.

