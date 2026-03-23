Poznato ko je uhapšeni Banjalučanin: Suđeno mu zbog ubistva u Nikšiću (FOTO)

U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška uhapšena su dvojica Banjalučana, a zaplijenjena je veća količina droge i novca.

Izvor: MUP RS

ATV saznaje da je jedan od uhapšenih Nemanja Miljković (40), koji je 2022. godine uhapšen u Beogradu po Interpolovoj potjernici.

Tada se dovodio u vezu sa ubistvom radnika obezbjeđenja Ljubiše Mrdaka 20. oktobra 2021. u Nikšiću.

Međutim, prošle godine je Miljković za ovo djelo oslobođen zajedno sa Srđanom Svjetlanovićem, Mitrom Kneževićem, Stojanom Albijanićem, Petrom Zolakom, Davidom Banjcem i Stefanom Regojevićem.

Svi oni odmah nakon izricanje presude pušteni su na slobodu.

Podsjećamo, u današnjoj akciji MUP-a i PU Gradiška zaplijenjeno je oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim Miljkovića uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.

Osim toga, u pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina opojne droge marihuana i hašiš, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Iz MUP-a su naveli da će uhapšeni nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost i dalje postupanje OJT Banjaluka.

