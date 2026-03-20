Živio od prodaje jaja Volmartu: Osumnjičeni za ratne zločine u BiH uhapšen u SAD

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
Hamdija Alukić, (70) uhapšen je od strane američkih maršala u Mobajlu, savezna država Alabama, zbog brutalnih ubistava civila u ratnim zločinima iz 1992. godine, prenosi WALA-TV.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Prema sudskim dokumentima, u jednom slučaju on i drugi pripadnici paravojske navodno su iz zasjede napali automobil, pucali na vozača i zapalili vozilo dok je tijelo još bilo unutra.

Alukić je uhapšen u srijedu, saopštila je kancelarija šerifa okruga Boldvin, prenose Nezavisne novine.

U drugom slučaju, navodno je predvodio napad u kojem su dvije kuće bile gađane zapaljivim bombama dok su ljudi bili unutra — sin žrtve je kasnije pronašao spaljene ostatke svog oca, navodi se u prijavi.

Alukić se preselio u Vilmer, ruralni dio Mobajla, gdje njegove komšije nikada nisu posumnjali na njegove navodne mračne veze sa ratom.

„Uvijek su bili sasvim u redu,“ rekao je jedan bivši komšija za WALA o Alukiću i njegovoj porodici.

„Imali su pse, kokoške i prodavali su jaja Walmartu i slično.“

„Bio sam kod njih nekoliko puta dok sam odrastao,“ dodao je komšija te nastavio:

„To mi zaista djeluje nevjerovatno, nikada nisam mogao da pretpostavim tako nešto, baš je ludo.“

Alukić je trenutno u zatvoru okruga Boldvin bez mogućnosti puštanja uz kauciju. Pretpostavlja se da će biti pokrenut proces izručenja Bosni i Hercegovini.

SAD hapšenje ratni zločin BiH

