Bivšoj američkoj državnoj tužiteljki Pam Bondi dijagnostikovan rak štitne žlijezde

Bivšoj američkoj državnoj tužiteljki Pam Bondi dijagnostikovan je rak štitne žlijezde, samo mjesec nakon što ju je predsjednik SAD Donald Tramp smijenio sa funkcije glavnog američkog zvaničnika za sprovođenje zakona.

Bondi je saopštila da je već operisana i da nastavlja profesionalni angažman, uključujući rad u novom savjetodavnom tijelu Bijele kuće za vještačku inteligenciju.

Njena dijagnoza objavljena je u trenutku kada se suočava i sa političkim pritiscima zbog slučaja Džefrija Epstina.

Kako prenosi BBC pozivajući se na CBS News, Bondi (60) je izjavila da je već započela liječenje, koje je uključivalo i operaciju prije nekoliko sedmica.

Uprkos dijagnozi, Bondi nastavlja da radi, a uskoro će se pridružiti novom savjetodavnom tijelu Bijele kuće za vještačku inteligenciju – Predsjedničkom savjetu savjetnika za nauku i tehnologiju.

Voditeljka podkasta i bivša savjetnica Bijele kuće Kejti Miler objavila je na društvenim mrežama da se "Pam posljednjih sedmica tiho i hrabro bori protiv raka", dodajući da Bondi "ima zlatno srce".

Prema podacima Klinike Klivlend, rak štitne žlijezde ima stopu petogodišnjeg preživljavanja veću od 98 odsto, a većina oblika bolesti može se uspješno liječiti i trajno izliječiti. Nije poznato u kojem stadijumu bolesti se Bondi nalazi.

Kada je početkom aprila napustila Ministarstvo pravde, Bondi je rekla da se raduje prelasku u privatni sektor. Njeno imenovanje u predsjednički savjet poznat kao PCAST prvi je javno poznat angažman nakon odlaska iz administracije.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da je Bondi bila "izuzetno vrijedan dio predsjednikovog tima" i izrazio zadovoljstvo što će ostati uključena u rad administracije.

Predsjednik Tramp osnovao je PCAST izvršnom uredbom u januaru 2025. godine s ciljem okupljanja vodećih stručnjaka iz nauke, industrije i državnog sektora radi razvoja američkog liderstva u nauci i tehnologiji.

Među članovima savjeta nalaze se i poznata imena tehnološke industrije, uključujući suosnivača Google Sergej Brin, izvršnog direktora Meta Mark Zakerberg, suosnivača Oracle Lari Elison i izvršnog direktora Nvidia Džensen Huang.

Bondi bi u petak trebalo da svjedoči pred Kongresnim odborom za nadzor zbog postupanja Ministarstva pravde u vezi sa dokumentima o slučaju Džefri Epstin.

I Bondi i Tramp suočili su se sa kritikama demokrata i republikanaca zbog objavljivanja Epstinovih dosijea, nakon tvrdnji da dio važnih dokumenata nije dostupan javnosti.

Bondi je jedna od četvoro članova Trampovog kabineta koji su ove godine napustili funkcije. Među njima su i bivša sekretarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem i bivša ministarka rada Lori Čavez-Deremer.

Najnovije povlačenje iz administracije najavila je prošle sedmice i Tulsi Gabard, koja je kao razlog navela dijagnozu raka kostiju svog supruga.