Rekordni toplotni talas pogodio Evropu: UN upozorava na posljedice

Zapadnu Evropu pogodio je rekordan toplotni talas koji je donio ekstremne temperature, smrtne slučajeve i hitna upozorenja vlasti.

Rekordni toplotni talas koji je zahvatio zapadnu Evropu "brutalan" je podsjetnik na cijenu globalnog zagrijavanja, upozorio je čelnik Ujedinjenih nacija za klimu.

Francuska je prijavila nekoliko smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, a Ujedinjeno Kraljevstvo zabeležilo je najtopliji majski dan u istoriji dok se zapadni dio kontinenta prži pod takozvanom toplotnom kupolom, postojanim sistemom visokog pritiska koji zadržava vruć vazduh, piše Politiko.

Klimatska kriza

Simon Stil, izvršni sekretar tijela Ujedinjenih nacija za klimu, napomenuo je da postoji naučni konsenzus da zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem toplotni talasi postaju sve topliji, dugotrajniji i češći.

"Ovaj posljednji toplotni talas u Evropi brutalan je podsjetnik na rastuće posljedice klimatske krize, kako za ljude tako i za ekonomiju. Glavni uzrok je globalna zavisnost od sagorijevanja uglja, nafte i gasa, kao i uništavanje šuma", rekao je Stil i dodao:

"Ovaj klimatski uslovljen toplotni talas dvostruka je pretnja, i to u vrijeme kada najnoviji rat na Bliskom istoku pokazuje sve veće troškove zavisnosti od uvoza fosilnih goriva", referišući se na rast cena nafte i gasa zbog dugotrajne blokade Ormuskog moreuza.

Zabilježene prve žrtve

Nacionalne vlasti širom zapadne Evrope u sredu su pozvale stanovnike da preduzmu mjere kako bi se zaštitili od vrućine. U Francuskoj je nacionalna meteorološka služba Meteo-Frans izdala narandžasta upozorenja, drugi najviši nivo opasnosti, za nekoliko departmana.

Portparolka vlade Mod Brežon izjavila je u utorak da su neuobičajeno visoke temperature dovele do sedam "direktnih ili indirektnih" smrtnih slučajeva, "uključujući utapanja... kao i smrti povezane sa ekstremnom vrućinom tokom sportskih takmičenja".

U Njemačkoj su zvaničnici u zapadnoj saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija pozvali stanovnike da ne zalivaju bašte i ne pune bazene kako bi se sačuvale zalihe vode. Regionalni ministar životne sredine Oliver Krišer rekao je da, iako trenutno "nema nestašice vode... u vremenima klimatskih promjena sa dugim periodima vrućine i suše, na kraju će i najveće zalihe presušiti".

Stanovnici Pirinejskog poluostrva teško su spavali jer su noćne temperature ostajale iznad 20 stepeni Celzijusa. Portugalske vlasti izrazile su zabrinutost da bi vrućina mogla povećati rizik od šumskih požara u južnoj regiji Algarve, ključnom turističkom odredištu.

Oboreni rekordi u Velikoj Britaniji i Irskoj

Slični sparni uslovi zabeleženi su i u Engleskoj, gde su temperature u Londonu u utorak dostigle 35,1 stepen Celzijusa, što je daleko iznad prethodnog majskog rekorda. Rekordne temperature svih vremena zabeležene su i u Irskoj.

Piter Torn, direktor IKARUS Centra za klimatska istraživanja na Univerzitetu Mejnut u Irskoj, opisao je kao "nevjerovatno ludo" to što su rekordi premašeni za tako veliku razliku.

"Teško je pojmiti da je majski rekord svih vremena srušen za više od dva stepena, i to nedelju dana pre kraja mjeseca, kada bismo inače očekivali postavljanje rekorda", rekao je.

Stil poziva na brže napuštanje fosilnih goriva

Stil je u međuvremenu pozvao vlade da pojačaju napore u napuštanju fosilnih goriva koja zagrijavaju planetu.

"Zaštita ljudskih života, kompanija i ekonomija od ekstremnih vrućina i mnogih drugih rastućih troškova klimatskih promena ključni je zadatak za svaku naciju, a počinje znatno bržim odvikavanjem od zavisnosti od fosilnih goriva", poručio je.

Meteorolozi predviđaju da će rekordni toplotni talas popustiti ovog vikenda. U Briselu se u petak očekuje rast temperature do 31 stepen Celzijusa, nakon čega slijedi osjetno zahlađenje.