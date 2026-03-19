Alpski glečeri se smanjuju, ali i raspadaju: Naučnici objašnjavaju šta se krije iza ove pojave

Naučnici upozoravaju da se glečeri u Austrijskim Alpima ne samo smanjuju, već i raspadaju usljed klimatskih promena.
Najnoviji izvještaj o glečerima Austrijskog alpskog kluba navodi da "nastavljaju da se dramatično smanjuju po dužini, površini i zapremini".
"Mnogi glečeri se ne smanjuju samo po dužini, već sve više ulaze u fazu strukturnog raspadanja", rekao je Andreas Kelerer-Pirklbauer sa Univerziteta u Gracu napomenuvši da se dijelovi leda odlamaju i tako sve više oblikuju jedan sasvim novi pejzaž. U svom godišnjem izvještaju, Austrijski alpski klub je naveo da se 94 od 96 glečera, koje je merio tokom protekle godine u Austriji, smanjilo.
Tokom tog perioda najviše su bili pogođeni glečeri Alpeiner Ferner, koji se smanjio za 114,3 metra, i Stubaher Sonblikes, koji je izgubio 103,9 metara u dužini.
Najveći austrijski glečer, Pasterze, takođe je sve manji i manji. Kako se navodi, vrlo je vjerovatno da će se njegov tzv. ledeni jezik u narednim godinama odlomiti, čime će se glečer podeliti na dva dela.
Ovaj trend je posljedica klimatskih promjena.
"Topla zima sa malo snega i izuzetno toplo rano ljeto, pri čemu je jun bio gotovo 5°C topliji od prosjeka", navodi se.
Dodaje se da su temperature na visokim nadmorskim visinama bile za 2°C iznad godišnjeg prosjeka.
Gerhard Lieb, koji zajedno sa Andreasom Kelerer-Pirklbauerom vodi službu za praćenje glečera, rekao je da su vremenski uslovi posljednjih godina bili "izuzetno nepovoljni po glečere".
"Mnogi glečeri sada gube toliko mase da jedva reaguju na kratkotrajne periode zahlađenja, poput onog zabilježenog u julu 2025. godine", istakao je.
Naučnici navode da su klimatske promjene posebno vidljive u alpskom regionu.
Kako ističu, postepeno povećanje temperatura dovodi do ekstremnijih vremenskih pojava i prirodnih opasnosti.
"Alpska infrastruktura je sve više ugrožena, a kako glečeri nestaju, pejzaž prolazi kroz duboke promjene. Klimatske promjene su odavno stvarnost u Alpima i njihove posljedice osjećamo... upravo sada", izjavila je Nikol Slupecki.
Kako je dodala, više nije pitanje da li možemo da sačuvamo glečere u njihovom nekadašnjem stanju već kako da ublažimo posljedice po nas same.
