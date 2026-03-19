Alpski glečeri se smanjuju, ali i raspadaju: Naučnici objašnjavaju šta se krije iza ove pojave

Naučnici upozoravaju da se glečeri u Austrijskim Alpima ne samo smanjuju, već i raspadaju usljed klimatskih promena.

Najnoviji izvještaj o glečerima Austrijskog alpskog kluba navodi da "nastavljaju da se dramatično smanjuju po dužini, površini i zapremini".

"Mnogi glečeri se ne smanjuju samo po dužini, već sve više ulaze u fazu strukturnog raspadanja", rekao je Andreas Kelerer-Pirklbauer sa Univerziteta u Gracu napomenuvši da se dijelovi leda odlamaju i tako sve više oblikuju jedan sasvim novi pejzaž. U svom godišnjem izvještaju, Austrijski alpski klub je naveo da se 94 od 96 glečera, koje je merio tokom protekle godine u Austriji, smanjilo.

Tokom tog perioda najviše su bili pogođeni glečeri Alpeiner Ferner, koji se smanjio za 114,3 metra, i Stubaher Sonblikes, koji je izgubio 103,9 metara u dužini.

Najveći austrijski glečer, Pasterze, takođe je sve manji i manji. Kako se navodi, vrlo je vjerovatno da će se njegov tzv. ledeni jezik u narednim godinama odlomiti, čime će se glečer podeliti na dva dela.

Ovaj trend je posljedica klimatskih promjena.

"Topla zima sa malo snega i izuzetno toplo rano ljeto, pri čemu je jun bio gotovo 5°C topliji od prosjeka", navodi se.

Dodaje se da su temperature na visokim nadmorskim visinama bile za 2°C iznad godišnjeg prosjeka.

Gerhard Lieb, koji zajedno sa Andreasom Kelerer-Pirklbauerom vodi službu za praćenje glečera, rekao je da su vremenski uslovi posljednjih godina bili "izuzetno nepovoljni po glečere".

Glečer Pasterze u Austrijskim Alpima

"Mnogi glečeri sada gube toliko mase da jedva reaguju na kratkotrajne periode zahlađenja, poput onog zabilježenog u julu 2025. godine", istakao je.

Naučnici navode da su klimatske promjene posebno vidljive u alpskom regionu.

Kako ističu, postepeno povećanje temperatura dovodi do ekstremnijih vremenskih pojava i prirodnih opasnosti.

"Alpska infrastruktura je sve više ugrožena, a kako glečeri nestaju, pejzaž prolazi kroz duboke promjene. Klimatske promjene su odavno stvarnost u Alpima i njihove posljedice osjećamo... upravo sada", izjavila je Nikol Slupecki.

Kako je dodala, više nije pitanje da li možemo da sačuvamo glečere u njihovom nekadašnjem stanju već kako da ublažimo posljedice po nas same.

(EUpravo zato/BBC)