Drama na Drini: Dječak nestao u rijeci tokom kupanja, potraga u toku

U mjestu Branjevo, sa lijeve strane rijeke Drine, u toku je potraga za dječakom koji je nestao u rijeci tokom kupanja, nakon što ga je, prema prvim informacijama, odnela jaka riječna matica.

Grupa dječaka kupala se kod popularne "Breze", mjesta koje tokom toplijih dana okuplja veliki broj kupača. U jednom trenutku začuo se poziv upomoć jednog od dječaka koji se nalazio u vodi, nakon čega je nestao u rijeci.

Pretražuje se teren uz obalu i tok Drine, dok su mještani i prisutni građani u šoku zbog događaja koji je uznemirio čitavo područje.

Više informacija očekuje se nakon završetka potrage i zvaničnih izveštaja nadležnih službi u nadi da će dječak biti pronađen i dobro.

