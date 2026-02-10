Svake godine ista ružna scena: Tone smeća završile u Drini kod Višegrada

Tone otpada ponovo su prethodnih dana doplivale iz susjednih opština, najviše sa teritorije Srbije i Crne Gore do Drinskog jezera u Višegradu.

Izvor: Faceboo/Eko straža/screenshot

Ista slika može se vidjeti iz godine u godinu, ističu mještani i aktivisti. Čim rijeke Lim i Tara nabujaju pa pokupe sav otpad sa obala, koji zatim pluta kilometrima i na kraju završi nadomak brane "Hidroelektrana na Drini".

Dejan Furtula, predsjednik Udruženja građana "Eko Centar" Višegrad, za Nezavisne kaže da se ista scena ponavlja iz godine u godinu, ali da je trenutni problem nastao nakon velike poplave oko Badnjeg dana.

"Tu je između 8.000 i 10.000 kubnih metara otpada. Situacija je sve gora, a najviše trpe stanovnici Višegrada, jer taj otpad nama dolazi iz četiri opštine uzvodno. To je veliki ekološki problem, jer sav taj otpad završava na gradskoj deponiji, i tako cijele godine, pa izgleda kao da smo mi ovdje regionalna deponija", naglašava Furtula.

Kako kaže, "do sad su se sastajali predstavnici ministarstva ekologije Srbije, Crne Gore i BiH, odnosno Republike Srpske, ali ništa nije urađeno".

Postavljanje više lančanica

"Npr. milioni KM se ulažu u HE 'Buk Bijela', a ne može se uložiti dva miliona da se problem otpada jednom zauvijek riješi. Još 2017. godine su 'Hidroelektrane na Drini' postavile lančanice na dvije lokacije, ali postoje gradovi u kojima vjerovatno narod baca otpad uz rijeku i kad je visok vodostaj, taj otpad završava u Višegradu, te pluta kilometrima do hidroelektrane, koja jedina čisti ovaj otpad", navodi on te dodaje da se oni bore za postavljanje više lančanica u opštinama uzvodno, da bi svako prikupljao svoj otpad.

"Kad bi svaka opština postavi lančanice na svojoj teritoriji, tada bismo imali tačan uvid odakle taj otpad dolazi. U zadnjih 10 godina sam obišao sve opštine, a dio otpada dolazi i iz Rogatice, Foče, Goražda, Rudog te Priboja. Radnici 'Hidroelektrana' neumorno čiste, ali to nije dovoljno, jer moraju da se uključe sve tri države i da se angažuju aktivisti. Mi smo radili međunarodne projekte za satelitsko praćenje ovog otpada, kupovinu lančanica i donaciju opština, ali nadležna ministarstva u Republici Srpskoj nisu imala sluha za naš problem", kaže on.

Nedeljko Perišić, direktor preduzeća "Hidroelektrane na Drini" navodi da, osim njih, plutajući otpad iz Drinskog jezera vadi i hidroelektrana Bajina Bašta, odnosno "Elektroprivreda Republike Srbije".

"Moram naglasiti da 'Hidroelektrane na Drini' Višegrad to rade iz jednog razloga, jer kad ne bismo to smeće čistili, vrlo brzo bismo došli u problem, jer bi propusti na brani, do kojih voda ide na turbine, bili zapušeni, i mi ne bismo mogli raditi. Ukoliko mi to ne bismo radili, ne bismo se mogli ni baviti osnovnom djelatnošću, a to je proizvodnja električne energije", naglašava Perišić.

Navodi da su u ovoj godini HE u Višegradu najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj.

Odakle dolazi otpad?

I Mladen Đurević, načelnik Višegrada, ističe da je plutajući otpad na rijeci Drini višegodišnji problem, kao i da najveći dio, možda i 90 odsto, dolazi iz rijeka Lim i Tara u Drinu, ponajviše iz Srbije.

"S obzirom na to da je u posljednjih mjesec dana bilo velikih padavina, sav taj otpad, od kojeg oko 70 odsto drveta, došao je u velikim količina. Kada se podigne nivo rijeka, sve što je na obalama dospije u vodu, a nizvodno završi u Višegradu", kaže Đurević.

Oni su, kako kaže, sa predstavnicima "Hidroelektrana na Drini", nadležnih ministarstava za ekologiju Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, te načelnicima opština u slivu ovih rijeka imali sastanke, te su donosili zaključke, a jedan od sprovedenih je da Republika Srbija, tj. HE Bajina Bašta učestvuje u čišćenju tog smeća, dok HE u Višegradu sa svojim kapacitetima vadi taj otpad, svakodnevno.

Apelovao je na sve opštine u slivovima rijeka Tara, Lim i Drina, da njihovi predstavnici, ukoliko već nisu, urede deponije, te saniraju nelegalne, a da na određenim dijelovima postave lančanice, kao što je to uradila HE u Višegradu.