Minić nakon sastanka s Macutom: Povezaćemo Užice i Višegrad

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su na današnjem sastanku sa premijerom Srbije Đurom Macutom dogovoreni detalji realizacije projekta "Višegrad – Vardište – Mokra Gora"

Minić i Macut dogovorili dinamiku projekta Višegrad – Vardište – Mokra Gora Izvor: Tanjug/screenshot

"Povezaćemo Užice i Višegrad. S obzirom na to da je Višegrad jedna od top turističkih destinacija u Republici Srpskoj, ovim projektom to će biti dodatno osnaženo", rekao je Minić novinarima nakon sastanka sa Macutom.

On je naveo da je na sastanku bilo riječi i o modalitetu budućeg graničnog prelaza, zajedničkim službama, skeniranju dokumenata, kao i o svim neophodnim infrastrukturnim kapacitetima koji treba da budu obezbijeđeni na prelazu.

"Ovo je veoma važan projekat za Republiku Srpsku, jer se sa Srbijom zbližavamo u svakom smislu te riječi, posebno u strukturnom i infrastrukturnom, ali i u smislu neposrednog kontakta svih koji žele da pređu iz Srbije u Republiku Srpsku", istakao je Minić, dodavši da je veoma zadovoljan dosadašnjim aktivnostima.

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da će saradnja vlada Srbije i Republike Srpske u narednom periodu biti intenzivirana, konkretizovana i operativnija.

Macut je nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem na Tari istakao da su obje vlade sposobne da sprovedu bilo koji zajednički projekat u bilo kojoj oblasti.

On je ukazao da je zdravstvena saradnja definisana bez barijera i da će Srbija i Srpska postići sporazume i u drugim poljima.

"S tim u vezi bih volio da najavimo otvaranje velikih infrastrukturnih projekata kao što su završetak auto-puta od Rače do Bijeljine, aktuelizovanje projekta aerodroma u Trebinju i ubrzavanje radova vrlo važnog saobraćajnog čvorišta koji bi bio od izuzetnog značaja za ovaj dio Republike Srpske", rekao je Macut.

Minić i Macut danas su potpisali zaključak kojim se usvaja Protokol o obrazovanju mješovite radne grupe za projekat "Višegrad – Vardište – Mokra Gora" između vlada Republike Srpske i Srbije.

Potpisivanju Protokola prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević.

Savo Minić Đuro Macut sastanak tara

