Premijer Srbije u UKC RS: Macut i Đajić razgovarali o obuci ljekara

U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske u toku je sastanak predsjednika Vlade Srbije Đure Macuta i generalnog direktora ove zdravstvene ustanove Vlade Đajića.

Izvor: Srna/Jelena Savić

Prethodno su Đajić i Macut posjetili Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane i Zavod za kliničku radiologiju.

Kako je ranije najavljeno iz UKC-a, tokom sastanka će biti riječi o edukaciji ljekara iz Republike Srpske u zdravstvenim ustanovama Srbije, što je važan segment u osposobljavanju za izvođenje najkompleksnijih operacija u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Srpskoj.

"Ovo će biti i prilika da Đajić sa saradnicima još jednom zahvali Srbiji za sve što radi na unapređenju zdravlja naših stanovnika ulažući u bolnice i domove zdravlja širom Republike Srpske, ali i Federacije BiH", saopšteno je iz UKC-a.

Premijer Srbije Đuro Macut učestvovao je juče u Banjaluci u radu Četvrtog kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji je okupio predstavnike akademske zajednice, zdravstvenih institucija i međunarodnih stručnih udruženja, kao i brojne goste iz zemlje i inostranstva.

(MONDO/Srna)