Đajić o UKC RS: Radnik neosnovano povećavao plate, suspendovan i prijavljen policiji

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić, demantuje tvrdnje o navodnoj aferi u UKC-u, ističući da je cijeli slučaj odmah prijavljen nadležnim institucijama.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Đajić objašnjava da je ekonomska služba ustanove otkrila da je jedan radnik neosnovano uvećavao plate određenim zaposlenima, što je oštetilo samo UKC, dok niko od ostalih radnika nije bio pogođen.

“Odmah sam naredio internu reviziju, svi zaposleni su morali da se izjasne, a osumnjičeni radnik je suspendovan. Sredstva, u iznosu od nekoliko hiljada maraka, već su vraćena, a dokumentacija je predana nadležnim službama. Insistiramo da se istraga sprovede do kraja i da, ukoliko bude utvrđena krivična djela, počinioci budu adekvatno kažnjeni”, rekao je Đajić.

On je naglasio da se u javnosti spekuliše imenima, ali da je u pitanju samo jedan radnik koji je kontrolisao obračun plata bez odgovarajućeg rješenja za uvećanje primanja. Policijska uprava Banjaluka potvrdila je da je zaprimila prijavu i da preduzima sve neophodne mjere u skladu sa zakonom.

Podsjećamo, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, najvećoj zdravstvenoj ustanovi u entitetu, proteklih dana izazvala je pažnju javnosti informacija o navodnoj pronevjeri sredstava u okviru plata zaposlenih, te se navodilo da je u aferu umiješano oko 40 osoba.

(MONDO)