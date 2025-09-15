logo
UKC RS: Zoran Tegeltija stabilan i dalje ostaje na liječenju

UKC RS: Zoran Tegeltija stabilan i dalje ostaje na liječenju

Autor Nikolina Damjanić
0

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Zoran Tegeltija, koji je juče povrijeđen prilikom pada sa kvada na Manjači, trenutno je stabilan i ostaje hospitalizovan u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

viber_image_2022-12-21_12-00-13-867.jpg Izvor: Mondo/Slaven Petković

Juče je primljen u Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, a jutros su urađeni kontrolni nalazi, nakon čega je premješten na Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju.

Prema riječima generalnog direktora UKC RS, prof. dr Vlade Đajića, pacijent je stabilnih vitalnih parametara, u toku je primjena terapijskih protokola, i ostaje na daljem praćenju i liječenju u ovoj Klinici.

Podsjećamo, Tegeltija je povrijeđen juče (14. septembra) kada je pao sa kvada na Manjači, a povrede su zahtijevale hitnu hospitalizaciju i medicinski nadzor.

(MONDO)

