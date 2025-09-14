Tegeltija helikopterom prebačen na UKC RS, oglasio se Đajić

Tegeltija je helikopterom dovezen u najveću zdravstvenu ustanovu Srpske, ali je dobro.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić potvrdio je za ATV da je Zoran Tegeltija, direktor UIO BiH povrijeđen u nesreći kada je pao sa kvada.
Kako je Đajić rekao, Tegeltija je helikopterom dovezen u najveću zdravstvenu ustanovu Srpske, ali je dobro.
"Dobro je, ugruvan je, ali je u svjesnom stanju. Nema ozbiljnijih povreda", rekao je Đajić.
Dodao je da će Tegeltija ostati pod budnim okom ljekara i da će nalazi biti ponovljeni ujutru.
Podsjećamo, Tegeltija je povrijeđen u nesreći na Manjači prilikom vožnje kvadom.
(MONDO)