Odjeljenju za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju UKC RS donirana oprema i uređaji vrijedni 29.000 KM

Autor Dragana Božić
Oprema i elektronski uređaji donirani su danas Odjeljenju za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske, vrijedni 29.066 KM.

Odjeljenju za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju UKC RS donirana oprema i uređaji vrijedni 2 Izvor: Srna

Ugovor o donaciji potpisali su generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić i ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlid Hurtić.

Donacija se realizuje u okviru druge faze projekta "Podrška sistemu prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji".

Đajić je zahvalio za donaciju koja će, kako je naveo, olakšati boravak pacijentima u ovoj zdravstvenoj ustanovi, čije će rukovodstvo i zdravstveni radnici nastaviti da čine sve da uslovi za liječenje budu unaprijeđeni.

On je naglasio da je krajnji cilj unapređenje sistema zdravstvene zaštite u cijeloj Republici Srpskoj.

Hurtić je rekao su UKC-u donirani televizori, 15 klima uređaja, po dva trpezarijska i konferencijska stola i 100 stolica.

On je dodao da današnja donacija pokazuje da se projekti koji se finansiraju i iz inostranstva i domaćih izvora realiziuju u svakoj lokalnoj zajednici u BiH.

Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice Njemačke osigurala je sredstava za podršku uključenim institucijama kroz pomenuti projekat čija je ukupna vrijednost 800.000 evra. 

(Srna)

