Đajić oštro o Stanivukoviću: Bez njegove smjene Banjaluka nema budućnosti (VIDEO)

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić poručio je danas da nema rješenja za sadašnju situaciju u kojoj se nalazi Banjaluka bez smjene i opoziva gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Đajić je istakao da su Stanivuković i njegov tim za pet godina koliko su na vlasti potrošili milijardu i po KM sredstava građana, a da za to vrijeme nije otvoreno nijedno radno mjesto ni pogon, nego da samo "kiosci za prodaju kafe i pića i auto-pranocine njihovih saradnika niču kao gljive".

"Obesmislio je rad gradske skupštine, sada prijeti da će zatvoriti i skupštinsku salu. Nije primjenjivao veliki broj skupštinskih odluka, nego samo ono što je njemu u interesu. On i ekipa oko njega su Banjaluku pretvorili u mafijašku enklavu sličnu onima po južnoj Americi", rekao je Đajić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Govoreći o plakatima kojima se mladi pozivaju koncert i Stanivukovićim navodima da će zabraniti mladim da prisustvuju tom koncertu, Đajić je rekao da je gradonačelnik time rastužio djecu sa Daunovim sindromom.

"Stanivuković je tim nastupom htio skrenuti pažnju sa ozbiljnih problema u kojima se grad nalazi. Njega i slične pitam imaju li dušu, imaju li srce kad su djecu sa Daunovim sindromom rastužili. Na taj koncert pjevači dolaze besplatno", rekao je Đajić.

(Srna)