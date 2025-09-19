Stranačka žurka izazvala burne reakcije: Plakati za koncert polijepljeni pa skinuti sa škola u Banjaluci

Plakati za koncert Tee Tairović i Nućija koji su sinoć bili polijepljeni na brojnim banjalučkim osnovnim i srednjim školama izazvali su političku buru između Vlade Đajića, predsjednika Gradskog odbora SNSD-a i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Izvor: Ustupljena fotografija

Koncert, koji bi se trebao održati 5. oktobra u Multimedijalnoj sali u krugu Čajaveca, a koji organizuje banjalučki odbor SNSD-a na čelu sa Vladom Đajićem, direktorom UKC-a RS možda bi prošao “ispod radara” da plakati za isti nisu sinoć polijepljeni na banjalučke škole.

Pobunili su se zbog ovih plakata i brojni roditelji, ali i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je još sinoć objavio niz fotografija uz komentar da SNSD poziva djecu na žurku na kojoj se toči besplatan alkohol.

“Vlado Đajiću, molim te prestani! Svaki dan nova bruka ovog čovjeka kome ništa nije sveto osim zabave i u tome nema granicu. Da li svi u SNSD misle da je ovo primjereno? Da je ovo ono što treba promovisati djeci u školama”, upitao je Stanivuković.

Prozvao je i direktore škola, optuživši ih da su poltroni SNSD-a, te da umjesto da štite znanje i budućnost, oni ponižavaju obrazovanje i pretvaraju škole u instrument partijske propagande.

“Obratiću se Ombudsmanu za dječija prava i resornom ministarstvu koje je nadležno za osnovne i srednje škole, kao i direktorima škola, koji su dužni objasniti roditeljima u šta pretvaraju škole i šta promovišu njihovoj djeci”, poručio je gradonačelnik Banjaluke.

Posebno je bizarno što su plakati za koncert bili postavljeni i na vratima Centra koji pohađaju i djeca sa poteškoćama sa sluhom

Zanimljivo je da je ovaj događaj osudio i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, nakon čega su plakati ekspresno uklonjeni sa svih škola na kojima su bili postavljeni. Dodik tvrdi da SNSD nije estrada, te da je njihov posao odbrana Srpske.

"Danas, kad se sa svih strana vrše pritisci i napadi na Srpsku, nemamo pravo na poteze koji bi našim protivnicima dali jeftin izgovor za sopstvenu neodgovornost. Zato želim jasno da kažem: nije prihvatljivo da se stranački resursi koriste za lijepljenje plakata ili najave estradnih zabava po školama, niti da se takvi događaji priređuju u prostorijama SNSD-a", naglasio je Dodik.

On je ukazao da prostorije i snaga SNSD-a služe da podižu političku spremnost za odbranu Republike Srpske, a u Banjaluci i da rješavaju nagomilane gradske probleme.

SNSD nije estrada, nas posao je odbrana Srpske. Danas, kad se sa svih strana vrse pritisci i napadi na Srpsku, nemamo pravo na poteze koji bi nasim protivnicima dali jeftin izgovor za sopstvenu neodgovornost.

Zato zelim jasno da kazem: nije prihvatljivo da se stranacki resursi — Igor Dodik (@dodik_igor)September 18, 2025

Dodik je rekao da od ovakvih nepromišljenih akcija jedinu korist imaju oni koji godinama bježe od sopstvene odgovornosti, prije svega gradonačelnik Draško Stanivuković, koji bi najradije svu krivicu svalio na SNSD.

"Zato očekujem da se sa ovakvim aktivnostima odmah stane i da se ubuduće energija i resursi SNSD-a usmjere isključivo na jačanje Srpske i rješavanje problema naših građana", poručio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

(Mondo)