Tuča na koncertu u Multimedijalnoj sali u Čajavecu, PDP traži smjenu Vlade Đajića

Pjevačica Teodora Džehverović preksinoć je održala koncert u prepunoj Multimedijalnoj sali u krugu Čajaveca, ali je nastup zasjenila tuča dvojice muškaraca.

Izvor: Facebook/Vlado Đajić

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako jedan krupniji muškarac šamara tinejdžera.

Brojni korisnici na društvenim mrežama obrušili su se na predsjednika Gradskog odbora SNSD, Vladu Đajića koji je organizovao navedeni koncert.

Iz PDP su najavili da će zatražiti Đajićevu smjenu zbog nasilja u Multimedijalnoj Sali.

“Pitamo Vladu Republike Srpske šta jedan funkcioner još treba da uradi da bi bio smijenjen sa funkcije koju obavlja i da li ko može da zaustavi moralno posrnuće društva u kome ljekari promovišu konzumaciju alkohola među maloljetnicima”, poručile su poslanice PDP Tanja Vukomanović i Mirna Savić Banjac.

Upitale su da li je normalno da dva ljekara organizuju žurke sa neprimjerenim sadržajem za mlade nakojim se toči besplatan alkohol?

“Da li je normalo da ljekari promovišu takve obrasce ponašanja i organizuju žurke na kjima često dolazi do nasilja, a prema riječima omladine na tim koncertima često reaguje i hitna pomoć zbog trovanja alkoholom? To se sve dešava u centru grada i nijedna institucija ne reaguje? Da li ćemo oguglati i na ovo moralno posrnuće?”, pita Vukomanovićeva.

Pozvala je Vladu Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo porodice omladine i sporta i Ombudsmana za dječija prava da reaguju.

Poručuje da osim kršenja svih zakonskih načela, ovdje su pogažena i moralna načela, u kojoma se normalizuje opijanje omladina uz vulgarne tekstove.

Istog stava je i Savić-Banjac koja poručuje da je jedini logičan slijed svega jeste smjena i razrješenje dužnosti direktor Đajića.

“Nedostatak ljekara, neuplaćeni doprinosi radnicima, nedostatak lijekova, afera oko klizeće garaže od 40 miliona, samo su neke stvari kojima bi se doktor Đajić trebao baviti, a on se bavi estradom i zasmijavnjem javnosti. Osim što bi trebalo da odgovara za sve urađeno i neurađeno do sada, prvi korak treba da bude njegova smjena, kako bi se spasio ugled UKC, koji jeste poznat u regionu kako on kaže, ali po njegovim gafovima koje bacaju u sjenu rad sjajnih ljekara ove ustanove. On se odavno opredijelio da se bavi estradnim poslom, da nastupa, pjeva, obilazi događaje u gradu i potpuno zanemaruje UKC. Postavlja se pitanje kada je na poslu? Može li se Đajić vidjeti u mantilu osim na pres konferencijama na kojima reklamira svog kandidata za gradonačelnika?", upitala je ona.

Ona je pozvala institucije da reaguju.

“Prvo MUP da ispita da li su snimci autentični i da li je ovo to što promovišu dva ljekara I da izvrši raciju u ovoj objekat, znam da je bilo monogo prijava, ali ne znamo epilog. Pozivam Vladu da smijeni ovog čovjeka jer ozbljno ruši ugled UKC, a i same Republike Srpske, znam da I u SNSD ima dobar dio ljudi koji ovo ne podržava, bio bi red da nekd prevagne i glas onih pametnijih”, zaključila je ona.

