logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudska presuda u Banjaluci: BHRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona KM

Sudska presuda u Banjaluci: BHRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona KM

Autor Dušan Volaš
0

Najnovijom pravosnažnom presudom Višeg privrednog suda u Banjaluci, BHRT je dužan da RTRS na ime duga za korištenje fiksnih radio veza isplati iznos od 7.391.250 KM.

BHRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona KM Izvor: Mondo/Slaven Petković

Takođe, na osnovu pravosnažne presude sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu, 7.391.250 KM.

Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga BHRT je dužan da RTRS isplati 2.017.727,85 KM i na ime kamata za isti period 844.030.61 KM.

U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje da na ime troškova parničnog postupka RTRS isplati iznos od 119.675,15 KM a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, prenosi RTRS.

To znači da je BHRT dužan RTRS, na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda u Banjaluci od 12. maja 2026. godine, da ukupno isplati više od 17,7 miliona KM (17.763.933.61 KM).

Istom presudom Viši privredni sud u Banjaluci je odbio žalbu BHRT.

Podsjećamo da je Viši privredni sud u Banjaluci, u aprilu ove godine, potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci prema kojoj je RTRS dužan da BHRT isplati, na ime rapsodjele prihoda od RTV takse 5,5 miliona maraka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RTRS BHRT

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ