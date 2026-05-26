Sudska presuda u Banjaluci: BHRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona KM

Najnovijom pravosnažnom presudom Višeg privrednog suda u Banjaluci, BHRT je dužan da RTRS na ime duga za korištenje fiksnih radio veza isplati iznos od 7.391.250 KM.

Takođe, na osnovu pravosnažne presude sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu, 7.391.250 KM.

Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga BHRT je dužan da RTRS isplati 2.017.727,85 KM i na ime kamata za isti period 844.030.61 KM.

U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje da na ime troškova parničnog postupka RTRS isplati iznos od 119.675,15 KM a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, prenosi RTRS.

To znači da je BHRT dužan RTRS, na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda u Banjaluci od 12. maja 2026. godine, da ukupno isplati više od 17,7 miliona KM (17.763.933.61 KM).

Istom presudom Viši privredni sud u Banjaluci je odbio žalbu BHRT.

Podsjećamo da je Viši privredni sud u Banjaluci, u aprilu ove godine, potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci prema kojoj je RTRS dužan da BHRT isplati, na ime rapsodjele prihoda od RTV takse 5,5 miliona maraka.