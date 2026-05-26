Akcija "Cilj" u Prijedoru, Kostajnici i Novom Gradu: Istraga o korupciji pri polaganju vozačkih ispita

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovode operativnu akciju "Cilj" usmjerenu na zloupotrebe oko polaganja vozačkih ispita.

U toku su pretresi na 13 lokacija na području Prijedora, Kostajnice i Novog Grada, a sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.