Toplotni talas u Francuskoj: Sedam smrtnih slučajeva zbog ekstremne vrućine

U Francuskoj je tokom toplotnog talasa zabilježeno sedam smrtnih slučajeva, uključujući pet utapanja.

U talasu visokih temperatura, koji je posljednjih dana zahvatio Francusku, zabilježeno je sedam smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje pet utapanja, izjavila je danas portparolka francuske vlade Mod Brežon.

"Ono što danas mogu da kažem jeste da izgleda da postoji sedam smrtnih slučajeva koji su direktno ili indirektno povezani sa vrućinom", izjavila je Mod Brežon, prenosi televizija BFM.

Ona je dodala da će "sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa", navodeći da su smrtni slučajevi koji se povezuju sa ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Kako je najavljeno, francuski premijer Sebastijen Lekorni će predsedavati međuministarskim sastankom o toplotnom talasu, koji je zakazan za četvrtak, kojem će prisustvovati ministri unutrašnjih poslova, zdravlja, pravde, za ekološku tranziciju i ministar za nacionalno obrazovanje i lokalne vlasti.

Sastanak će biti posvećen pitanjima koja se, između ostalog, odnose na pristup javnosti, stanju nivoa podzemnih voda i rizik od šumskih požara.

Podsjetimo, ekstremni toplotni talas zahvatio je zapadnu Evropu. U Francuskoj i Britaniji oboreni su istorijski majski rekordi, u Španiji se očekuje čak 40 stepeni.

