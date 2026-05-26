Odličan start godine za bankare: Profit banaka u Republici Srpskoj skočio na 68 miliona KM

Bankarski sektor u Republici Srpskoj zabilježio je odličan početak godine. Neto dobit komercijalnih banaka u prvom kvartalu porasla je za 15 odsto i iznosi 67,9 miliona KM.

Ukupni prihodi komercijalnih banaka u prvom tromjesečju iznosili su 197,3 miliona KM i veći su za 16,9 miliona KM ili 9,37 odsto u odnosu na prva tri mjeseca lani, navedeno je u preliminarnom izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

U prvom kvartalu prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 128,7 miliona KM i veći su za 211,4 miliona KM ili 9,72 odsto u odnosu na isti period lani, dok su operativni prihodi u tom periodu iznosili 68,5 miliona KM i veći su za 5,5 miliona KM ili 8,73 odsto u odnosu na prvo tromjesečje lani.

Ukupni rashodi u prvom tromjesečju iznosili su 124 miliona KM i veći su za sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine, u apsolutnom iznosu 8,1 miliona KM.

Ukupni krediti u prvom kvartalu iznosili su oko 7,5 milijardi KM, što je za 179,2 miliona KM ili 2,45 odsto više u odnosu na 2025. godinu.

Krediti dati stanovništvu u prva tri mjeseca iznosili su oko 3,84 milijarde KM i veći su za 103,5 miliona KM ili 2,77 odsto u odnosu na prošlu godinu, a krediti privatnim preduzećima iznose oko 2,53 milijarde KM i veći su za 40,6 miliona KM ili 1,63 odsto nego lani.

Depoziti u prvom tromjesečju iznosili su oko 9,51 milijardu KM i veći su za 169,1 milion KM ili 1,81 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Depoziti građana u prvom kvartalu iznosili su oko 5,97 milijardi KM, privatnih preduzeća i društava oko 1,64 milijarde KM, vlade i vladinih institucija oko 864,3 miliona KM, a javnih i državnih preduzeća oko 359 miliona KM.

Štednja stanovništva iznosila je nešto više od tri milijarde KM, od kojih se oko 2,4 milijarde KM odnosi na oročenu štednju, a oko 650,6 miliona KM na štednju po viđenju.

Broj zaposlenih u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj u prva tri mjeseca iznosio je 3.159.