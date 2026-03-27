Banke u Srpskoj oborile rekord: Dobit skoro 267 miliona KM, rast kredita i štednje

Bankarski sektor u Republici Srpskoj prošle godine je ostvario neto dobit od 266,9 miliona KM koja je veća za 19,7 miliona KM ili za 7,97 odsto nego u 2024.

Ukupni prihodi komercijalnih banaka lani su iznosili 780,1 milion KM i veći su za 35,9 miliona KM ili za 4,82 odsto nego 2024. godine, navedeno je u preliminarnom kvartalnom izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Prošle godine prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 484,2 miliona KM i veći su za 16,1 milion KM ili za 3,44 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su operativni prihodi u tom periodu iznosili 295,9 miliona KM i veći su za 19,7 miliona KM ili za 7,13 odsto u odnosu na 2024.

Ukupni rashodi bankarskog sektora u Republici Srpskoj u ovom periodu iznosili su 491,6 miliona KM i veći su za 17,1 milion KM ili za 3,6 odsto u odnosu na ukupne rashode u 2024. godini.

Ukupni krediti lani su iznosili oko 7,32 milijarde KM, što je za 629,7 miliona KM ili za 9,4 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Krediti dati stanovništvu prošle godine iznosili su oko 3,74 milijarde KM, što je za 438,4 miliona KM ili za 13,27 odsto više, a krediti privatnim preduzećima oko 2,49 milijardi KM i veći su za 223 miliona KM ili za 9,84 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Depoziti su lani iznosili oko 9,35 milijardi KM i veći su za 994,3 miliona KM ili za 11,9 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Depoziti građana iznosili su oko 5,76 milijardi KM, privatnih preduzeća i društava oko 1,83 milijarde KM, Vlade i vladinih institucija oko 775 miliona KM, a javnih i državnih preduzeća oko 321,3 miliona KM.

Štednja stanovništva iznosila je oko 2,89 milijardi KM, od kojih se oko 2,25 milijardi KM odnosi na oročenu štednju, a oko 642,5 miliona KM na štednju po viđenju.

U Republici Srpskoj je prošle godine u bankarskom sektoru bilo 3.148 zaposlenih.

(Srna)