Banke u Srpskoj obaraju rekorde: Dobit skočila na 210 miliona KM

Bankarski sektor u Republici Srpskoj u devet mjeseci ove godine ostvario je neto dobit od 210,1 milion KM koja je veća za 12 miliona KM ili 6,06 odsto nego u istom periodu lani, podaci su Agencije za bankarstvo.

Ukupni prihodi komercijalnih banaka za devet mjeseci ove godine iznosili su 580,8 miliona KM i veći su za 25,4 miliona KM ili 4,57 odsto nego u tri kvartala lani, navedeno je u preliminarnom izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

U tri kvartala ove godine prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 358,2 miliona KM i veći su za 7,9 miliona KM ili 2,25 odsto nego u istom periodu lani, dok su operativni prihodi u tom periodu iznosili 222,6 miliona KM i veći su za 25,4 miliona KM ili 8,48 odsto nego tokom devet mjeseci lani.

Ukupni rashodi u ovom periodu iznosili su 354,3 miliona KM i veći su za 3,44 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a u apsolutnom iznosu 11,8 miliona KM.

Ukupni krediti u tri kvartala iznosili su oko 7,11 milijardi KM, što je za 422,3 milion KM ili 6,31 odsto više u odnosu na 2024. godinu.

Krediti dati stanovništvu za devet mjeseci iznosili su oko 3,63 milijarde KM i veći su za 329,1 milion KM ili 9,96 odsto u odnosu isti period prošle godine, a krediti privatnim preduzećima iznose oko 2,38 milijardi KM i veći su za 119,8 miliona KM ili 5,28 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Depoziti u tri kvartala iznosili su oko 8,94 milijarde KM i veći su za 422,3 miliona KM ili 7,04 odsto u odnosu na uporedni period lani.

Depoziti građana u devet mjeseci iznosili su oko 5,45 milijardi KM, privatnih preduzeća i društava oko 1,71 milijardu KM, vlade i vladinih institucija 755,5 miliona KM, a javnih i državnih preduzeća oko 335,8 miliona KM.

Štednja stanovništva iznosila je oko 2,81 milijardu KM, od kojih se oko 2,18 milijardi KM odnosi na oročenu štednju, a oko 631,3 miliona KM na štednju po viđenju.

Broj zaposlenih u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj u devet mjeseci iznosio je 3.135.

