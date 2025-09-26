Šta donosi nacionalna platna kartica u Srpskoj

U procesu uvođenja nacionalne platne kartice u Republici Srpskoj već su učinjeni prvi koraci, a realizacijom ove mjere došlo bi do zaustavljanja odliva novca, smanjenja troškova poslodavaca, a stvorili bi se uslovi da trgovci koriguju cijene proizvoda.

Izvor: ViDI Studio/Shutterstock

Uvođenje nacionalne platne kartice početkom sedmice najavio je Milorad Dodik, kojem je CIK oduzela mandat predsjednika RS.

"Tražićemo uvođenje nacionalne platne kartice koju bi izdavale banke, a koje bi imale pokriće u prihodima pojedinaca i preduzeća", kazao je tada Dodik.

Inicijator te ideje je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić koji je kazao da su prednosti pomenute nacionalne kartice ogromne, piše Glas Srpske.

"Ta mjera ima više dobrih stvari, a prije svega došlo bi do digitalizacije novca, odnosno većeg korištenja digitalnog u odnosu na gotov novac. S tim se postižu i rezultati u borbi protiv sive ekonomije, jer elektronski novac se lakše prati nego papirni", kazao je Trivić.

Sa druge strane, navodi on, i poslodavcima bi se olakšalo i smanjilo rukovanje gotovim novcem, a samim tim došlo bi i do pada njihovih troškova.

Ideja je, naglašava on, da se u sklopu domaćeg bankarskog sistema promijeni način komunikacije tako da sva sredstva koja naplaćuju strani izdavaoci za korištenje platnih kartica, ostanu u Republici Srpskoj.

"Ta mjera trebalo bi da utiče i na finalne cijene proizvoda jer strani kartičari uzimaju od trgovaca procenat od 1,5 do dva odsto za korištenje kartica u platnom prometu. Korištenje nacionalnih platnih kartica imalo bi pozitivne efekte i za trgovce i građane", rekao je Trivić.

Svaki građanin koji bude imao nacionalnu platnu karticu, navodi Trivić, mora da ima račun u banci.

"Preko tog računa bila bi povezana ta nacionalna platna kartica. Dakle, koristimo strane kartice i za to plaćamo strancima, a bolje da platimo našim bankama da to rade, jer nije nezanemarljiva cifra novca koji odlazi iz Republike Srpske stranim kartičarima", navodi Trivić.

Ova mjera se, navodi Trivić, nalazi i u ekspozeu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, a prema njegovom mišljenju konkretni potezi su već urađeni na tom planu u Ministarstvu finansija.

"Sve aktivnosti su u nadležnosti tog resora. Potrebna su i određena zakonska rješenja, ali i ispunjavanje tehničkih uslova da bismo došli do zacrtanog cilja. Vjerovatno će biti potrebna i godina dana da se to završi, a sve to dovešće na kraju do veće finansijske discipline i nižih troškova", zaključio je Trivić.

"Dina"

Nacionalna kartice u Srpskoj trebala bi biti izrađena po uzoru na "Dina" karticu iz Srbije. "Dina" kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. U okviru dodatnih usluga za korisnike, kartica se može koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na internetu i plaćanje direktno na šalterima Uprave za trezor. "DinaKard" sistem je osnovan 2003. godine, kao rezultat saradnje Narodne banke Srbije s poslovnim bankama. Cilj njegovog pokretanja bio je ubrzani razvoj bezgotovinskog načina plaćanja, smanjenje gotovine u novčanoj masi i suzbijanje sive ekonomije.

(Mondo)