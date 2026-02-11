Vatikan kreira sopstvene berzanske indekse za SAD i evrozonu: Velike firme prolaziće kroz crkveni filter

Vatikanska banka pokrenula je berzanske indekse u SAD i evrozoni koji okupljaju kompanije za koje se tvrdi da posluju u skladu sa katoličkim principima.

Izvor: Paopano/Shutterstock

Vatikanska banka je zvanično pokrenula dva berzanska indeksa akcija, jedan u Sjedinjenim Američkim Državama, a drugi u evrozoni, sastavljena od kompanija za koje se tvrdi da posluju u skladu sa katoličkim načelima.

Kako je saopšteno, indeksi obuhvataju akcije firmi koje, prema navodima Vatikanske banke, poštuju i primjenjuju katoličke vrijednosti u svom poslovanju. Riječ je o projektu realizovanom u saradnji sa finansijskom kompanijom Morningstar, što predstavlja neuobičajeno partnerstvo između Vatikana i finansijskog sektora.

Vatikanska banka, zvanično poznata kao Institut za religiozna djela (IOR), nove indekse je nazvala Morningstar IOR US Catholic Principles i Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.

Svaki od indeksa obuhvata po 50 srednjih i velikih kompanija, uključujući tehnološke gigante i velike finansijske institucije, za koje se navodi da su u skladu sa katoličkim učenjem o zaštiti života, društvenoj odgovornosti i očuvanju životne sredine.

Prema podacima Morningstara, među najvećim američkim ulaganjima nalaze se kompanije poput Mete i Amazona, dok evropski indeks uključuje firme kao što su ASML, Dojče Telekom i SAP.

Saradnja Vatikanske banke i Morningstara dolazi nakon višegodišnjih pokušaja da se popravi ugled IOR-a, koji je godinama bio narušen nizom skandala, uključujući optužbe za pronevjeru i druge finansijske zloupotrebe.

Pokojni papa Franja ranije je odobrio paket reformi usmjerenih na rješavanje tih problema i jačanje transparentnosti poslovanja.

Pad interesovanja za ESG fondove i katoličko investiranje

Ovaj potez Vatikanske banke dolazi u trenutku kada fondovi zasnovani na ESG kriterijumima bilježe značajan odlazak kapitala.

Ipak, ulaganje zasnovano na katoličkim vrijednostima nije nova pojava i ovi indeksi već imaju konkurenciju na tržištu. Tako u Sjedinjenim Državama već postoji ETF pod nazivom S&P 500 Catholic Values Index, koji je strukturisan na sličan način i čija vrijednost premašuje milijardu dolara.

Pored toga, američki porodični investicioni fond Ave Maria Mutual Funds prošle godine je upravljao imovinom vrijednom više od 3,8 milijardi dolara, uz tvrdnju da posluje u skladu sa katoličkim investicionim principima.

(EUpravo zato/Euronews)