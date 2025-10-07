Vatikanska banka se suočava sa nizom optužbi: Papa ukinuo ekskluzivno pravo, evo o čemu se radi

Papa Lav XIV ukinuo je ekskluzivno pravo Vatikanske banke (IOR) na upravljanje finansijama Svete stolice, dopuštajući angažovanje i drugih finansijskih posrednika radi efikasnijeg i povoljnijeg upravljanja imovinom.

Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Papa Lav XIV izdao je dekret s novim pravilima koja se tiču finansijskih ulaganja Rimske kurije, poništivši uredbu svog prethodnika, pape Franje.

Vatikanska banka (IOR) izgubiće svoje isključivo pravo upravljanja vatikanskim finansijskim investicijama.

Novi dekret navodi da će Sveta stolica, kao opšte pravilo, i dalje koristiti IOR za upravljanje imovinom. Međutim, nadležna tijela mogu koristiti i finansijske posrednike iz drugih država ako procjene da je to efikasnije ili povoljnije.

Finansijski posrednici, na primjer, mogu biti banke ili hedž fondovi. Ovaj potez se smatra značajnim korakom u reorganizaciji vatikanskih finansija.

Tokom ljeta 2022. godine, papa Franjo odredio je da IOR ima isključivu odgovornost za upravljanje imovinom i da je povjerenik ukupne finansijske imovine Svete stolice i povezanih institucija.

Novi dekret pape Lava XIV sledio je preporuke stručnjaka. IOR upravlja imovinom oko 12.000 klijenata, među kojima su katoličke institucije, vatikanski zaposleni i ambasadori Svete stolice.

Banka se suočava sa nizom optužbi za korupciju i pranje novca, a pravilno upravljanje njenim finansijama i ulaganjima i dalje je osjetljivo pitanje unutar Vatikana.

(N1/MONDO)