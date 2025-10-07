logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vatikanska banka se suočava sa nizom optužbi: Papa ukinuo ekskluzivno pravo, evo o čemu se radi

Vatikanska banka se suočava sa nizom optužbi: Papa ukinuo ekskluzivno pravo, evo o čemu se radi

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Papa Lav XIV ukinuo je ekskluzivno pravo Vatikanske banke (IOR) na upravljanje finansijama Svete stolice, dopuštajući angažovanje i drugih finansijskih posrednika radi efikasnijeg i povoljnijeg upravljanja imovinom.

Vatikanska banka gubi pravo upravljanja finansija Svete stolice Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Papa Lav XIV izdao je dekret s novim pravilima koja se tiču finansijskih ulaganja Rimske kurije, poništivši uredbu svog prethodnika, pape Franje.

Vatikanska banka (IOR) izgubiće svoje isključivo pravo upravljanja vatikanskim finansijskim investicijama.

Novi dekret navodi da će Sveta stolica, kao opšte pravilo, i dalje koristiti IOR za upravljanje imovinom. Međutim, nadležna tijela mogu koristiti i finansijske posrednike iz drugih država ako procjene da je to efikasnije ili povoljnije.

Finansijski posrednici, na primjer, mogu biti banke ili hedž fondovi. Ovaj potez se smatra značajnim korakom u reorganizaciji vatikanskih finansija.

Tokom ljeta 2022. godine, papa Franjo odredio je da IOR ima isključivu odgovornost za upravljanje imovinom i da je povjerenik ukupne finansijske imovine Svete stolice i povezanih institucija.

Novi dekret pape Lava XIV sledio je preporuke stručnjaka. IOR upravlja imovinom oko 12.000 klijenata, među kojima su katoličke institucije, vatikanski zaposleni i ambasadori Svete stolice.

Banka se suočava sa nizom optužbi za korupciju i pranje novca, a pravilno upravljanje njenim finansijama i ulaganjima i dalje je osjetljivo pitanje unutar Vatikana.

 (N1/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

papa Vatikan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ