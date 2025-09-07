logo
Italijanski tinejdžer proglašen za sveca

Autor Dragana Božić
Tinejdžer koji je umro od leukemije 2006. godine postao je prvi katolički svetac milenijalske generacije, objavljeno je na ceremoniji u Vatikanu koju je predvodio papa Lav.

Italijanski tinejdžer proglašen za sveca Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Ceremoniji su prisustvovale hiljade mladih vjernika iz više desetina zemalja.

Karlo Akutis, Italijan rođen u Britaniji, koji je umro sa 15 godina, naučio je kompjuterski kod za izradu veb-stranica da bi širio katoličku vjeru.

Njegova priča je privukla veliku pažnju katoličke omladine, a sada je kao svetac na istom nivou kao Majka Tereza i Franjo Asiški.

Lav, prvi američki papa, kanonizovao je Akutisa zajedno sa Pjerom Đorđom Frasatijem, mladićem iz Italije koji je bio poznat po pomaganju onima kojima je pomoć potrebna i koji je umro od poliomijelitisa prije 100 godina.

Papa je u obraćanju vjernicima rekao da su Akutis i Frasati primjeri svetosti i pomaganja onima kojima je pomoć potrebna.

Mnogi mladi katolici mjesecima su iščekivali Akutisovu kanonizaciju. Prvobitno je bila zakazana za april, ali je odgođena nakon smrti pape Franje. 

(Srna)

