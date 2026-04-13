Rekordna potrošnja na početku godine: Preko računa u BiH prošlo 47 milijardi maraka

Autor Dušan Volaš
Pet banaka drži skoro 56 odsto ukupnog broja transakcija

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: CBBIH

Ukupan broj platnih transakcija izvršenih preko bruto poravnanja u realnom vremenu i žiro kliring sistema Centralne banke BiH u prvom kvartalu ove godine iznosio je oko 13,42 miliona KM, dok je ukupna vrijednost iznosila oko 47,14 milijardi KM.

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupan broj transakcija veći je za 1,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ukupna vrijednost transakcija povećana za 4,3 odsto.

Od ukupnog broja transakcija, 449.585 ih se odnosi na one izvršene preko bruto poravnanja u realnom vremenu, a njihova vrijednost je oko 40,46 milijardi KM, dok je vrijednost žiro kliring transakcija iznosila oko 6,68 milijardi KM, a bilo je oko 12,97 miliona transakcija.

Broj transakcija u sistemu bruto poravnanja u realnom vremenu je u prvom kvartalu povećan za 6,1 odsto u odnosu na isti kvartal lani, dok je vrijednost transakcija povećana za 4,1 odsto.

Broj transakcija u žiro kliring sistemu je u prvom tromjesečju povećan za 1,4 odsto u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine, dok je vrijednost transakcija veća za 5,4 odsto.

Iz Centralne banke BiH navode da pet banaka sa najvećim učešćem u broju transakcija u bruto poravnanja u realnom vremenu i žiro kliring sistemu učestvuje sa 55,95 odsto u ukupnom broju ovih transakcija.

Takođe, pet banaka sa najvećim učešćem u vrijednosti transakcija u u bruto poravnanja u realnom vremenu i žiro kliring sistemu učestvuje sa 49,68 odsto u ukupnoj vrijednosti ovih transakcija.

Možda će vas zanimati

