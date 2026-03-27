Centralna banka BiH procjenjuje: Rast cijena energenata podiže inflaciju na 3,9 odsto u drugom kvartalu

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje da će godišnja stopa rasta realnog BDP-a u prvom kvartalu 2026. godine iznositi 2,1%, dok se u drugom kvartalu očekuje ubrzanje ukupne inflacije do nivoa od 3,9% uslijed rasta cijena energenata.

Izvor: Shutterstock

U procjenama CBBiH se pojašnjava da trenutni raspoloživi visokofrekventni indikatori ne ukazuju na ubrzanje ekonomske aktivnosti na početku 2026. godine, te da preliminarna procjena rasta ostaje nepromijenjena u odnosu na posljednji kvartal prethodne godine.

U pogledu kretanja cijena, CBBiH navodi da je procjena ukupne inflacije za prvi kvartal 2026. godine revidirana naniže na 3,5%. Navodi se da je ovo dijelom posljedica i manjeg efekta rasta cijena hrane na ukupni indeks od ranije očekivanog, što ukazuje na to da domaće cijene hrane ne prate u potpunosti međunarodne trendove.

Ipak, naglašava se da i dalje dominiraju domaći inflatorni pritisci, posebno u kategoriji stanovanja, vode, električne energije i plina, gdje je rast cijena značajno intenziviran od oktobra prošle godine. S druge strane, cijene odjeće i obuće godinama ostaju konstantan deflatorni faktor.

Poseban fokus dokumenta stavljen je na pojačane rizike iz međunarodnog okruženja. Stručnjaci banke upozoravaju da su izgledi za ekonomski rast i stabilnost cijena u BiH postali znatno neizvjesniji nakon što su SAD i Izrael pokrenule napad na Iran krajem februara 2026. godine. Ovaj sukob se na domaćem tržištu ogleda prvenstveno kroz rast cijena energenata, povećanu volatilnost finansijskih tržišta i moguće poremećaje u globalnim lancima snabdijevanja.

Zbog ovih potresa, pojašnjava se da ostvarenje ranije projiciranih stopa ekonomskog rasta, kao i inflacije postaju znatno neizvjesnije, uz izvjesnost njihovog revidiranja u narednom periodu. Nepovoljno vanjsko okruženje dodatno potvrđuju podaci Evropske centralne banke, koja je zbog energetskog šoka s Bliskog istoka revidirala inflaciju u evrozoni naviše na 2,6%, dok je projekcija ekonomskog rasta snižena na 0,9%.