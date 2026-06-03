"Od ideje do biznisa" u Banjaluci: Besplatna info sesija za buduće preduzetnike

CEOR i "Connect Woman" organizuju besplatnu info sesiju "Od ideje do biznisa" 16. juna u Banjaluci za sve koji žele pokrenuti vlastiti posao.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mnogi ljudi imaju dobru poslovnu ideju, ali često ne znaju odakle da krenu, kako da procijene njen potencijal ili na koji način da naprave prvi korak ka vlastitom biznisu. Upravo zbog toga Centar za ekonomsko osnaživanje i rodnu ravnopravnost (CEOR), u saradnji sa Udruženjem građana "Connect Woman" iz Banjaluke, organizuje besplatnu info sesiju pod nazivom "Od ideje do biznisa".

Događaj će biti održan 16. juna 2026. godine od 18 do 20.30 časova u Kući Milanovića u Banjaluci, a namijenjen je svima koji imaju poslovnu ideju, razmišljaju o pokretanju vlastitog posla ili žele da saznaju više o mogućnostima koje preduzetništvo pruža u savremenom poslovnom okruženju.

Kroz inspirativan razgovor, praktične primjere i razmjenu iskustava, učesnici će imati priliku da saznaju kako prepoznati poslovne prilike, razviti održivu poslovnu ideju, izbjeći najčešće početničke greške i napraviti prve korake ka pokretanju vlastitog biznisa.

Lajt motiv cijele priče najbolje oslikava poruka: "Priliku treba prepoznati, a potom iskoristiti. Ukoliko prilike nema - stvorite je sami."

"Živimo u vremenu kada se tržište rada ubrzano mijenja, a sve više ljudi razmišlja o dodatnim izvorima prihoda ili pokretanju vlastitog posla. Naš cilj je da pokažemo da preduzetništvo nije rezervisano samo za nekolicinu, već da svako ko ima ideju, volju i spremnost da uči može napraviti prve korake ka njenoj realizaciji", istakla je Sanja Jakovljević, predsjednica Centra za ekonomsko osnaživanje i rodnu ravnopravnost (CEOR).

Tokom info sesije biće predstavljena i edukativna radionica "Od ideje do biznisa", praktičan program osmišljen da učesnicima pomogne da svoje ideje pretvore u konkretne poslovne modele i održive poslovne poduhvate.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane, bez obzira na godine, profesiju ili prethodno iskustvo, da se pridruže događaju i saznaju kako jedna ideja može postati početak uspješne poslovne priče.

Učešće na događaju je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prethodna prijava.

Prijave je potrebno poslati na imejl adresu [email protected], uz navođenje imena i prezimena i kontakt telefona.

"Ne čekajte savršen trenutak da započnete svoju poslovnu priču. Prvi korak može biti upravo ova info sesija", poručuju organizatori.