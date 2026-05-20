Antička Grčka kao tema okruglog stola: Studenti žele da pokrenu dijalog o preobražaju čovječanstva

Udruženje studenata istorije "Dr Milan Vasić" organizuje okrugli sto pod nazivom "Antički preobražaj čovječanstva", koji će biti održan u nedjelju, 24. maja 2026. godine, u Kući Milanovića u Banjaluci u 18 časova.

Na događaju će učestvovati studenti istorije, filozofije, političkih nauka, književnosti i Akademije umjetnosti, a cilj organizatora je da kroz interdisciplinarni pristup otvore dijalog o značaju antičke Grčke i njenom uticaju na savremenu civilizaciju.

Kako navode iz Udruženja, ideja okruglog stola potekla je od bivšeg predsjednika organizacije, koji je pomogao u okupljanju zainteresovanih studenata spremnih da se bave ovom temom.

"Želimo da okupimo mlade, stručne i dobronamjerne misleće ljude, sa ciljem da u javnost plasiramo zdrave i kvalitetne obrazovno-kulturne sadržaje", poručili su organizatori.

Dodaju da je antička Grčka izabrana kao tema jer predstavlja jedan od temelja evropske civilizacije.

"Antička Grčka je osnova maltene evropske civilizacije, što uključuje i istok i zapad. Smatrali smo da je to dobra tema za početak potencijalno budućih sličnih događaja koje planiramo da nastavimo organizovati", naveli su studenti.

Centralno pitanje okruglog stola biće koliko se čovjek kroz istoriju zaista promijenio.

"Pitanje na koje želimo da damo odgovor jeste koliko se čovjek promijenio. Iz moje perspektive, to je ključno pitanje, ali odgovor tek treba zajedno da pronađemo", istakli su organizatori.