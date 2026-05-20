Ekcem kod djece sve češći problem: Genetika ima važnu ulogu, ali i pravilna njega kože

Ekcem, odnosno atopijski dermatitis, jedan je od najčešćih kožnih problema kod beba i male djece, a stručnjaci upozoravaju da genetika igra značajnu ulogu u njegovom nastanku.

• Atopijski dermatitis kod djece najčešće je povezan sa genetikom, alergijama i osjetljivom kožom.

• Ekcem se kod beba uglavnom javlja na obrazima, čelu i tjemenu, a prati ga crvenilo, suvoća i svrab.

• Pravilna njega kože, emolijentne kreme i suplementacija mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Atopijski dermatitis češće se javlja kod djece u čijim porodicama postoje alergije, astma ili kijavica, a simptomi se najčešće pojavljuju već u prvim mjesecima života.

Riječ je o hroničnom stanju kože koje karakterišu suvoća, crvenilo i svrab, a simptomi se uglavnom javljaju u talasima - periodi smirivanja smjenjuju se sa pogoršanjima.

Kod beba do godinu dana ekcem se najčešće pojavljuje na obrazima, čelu i tjemenu, ali se može proširiti i na ruke, noge i stomak. Kod starije djece promjene se uglavnom vide u pregibima laktova i koljena, na vratu, te oko zglobova šaka i stopala.

Stručnjaci ističu da je koža djece sa ekcemom posebno osjetljiva i sklona reakcijama na spoljašnje faktore poput prašine, grinja, polena, životinjske dlake, ali i određene hrane, naročito industrijski procesuiranih namirnica.

Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda kože i razgovora sa roditeljima, jer ne postoji jedinstven test koji potvrđuje atopijski dermatitis. Pedijatri pritom obraćaju pažnju na ishranu djeteta, eventualne alergije i porodičnu istoriju sličnih problema, a po potrebi dijete se upućuje dermatologu ili alergologu.

Pravilna njega kože smatra se ključnim korakom u kontroli simptoma. Preporučuje se svakodnevno kupanje mlakom vodom uz blage uljane kupke, kao i nanošenje emolijentnih krema odmah nakon kupanja i više puta tokom dana.

U težim slučajevima ljekari mogu preporučiti kortikosteroidne ili antibiotske kreme, kao i antihistaminike ukoliko je svrab izražen.

Kada je riječ o suplementaciji, savjetuje se unos vitamina D, omega 3 masnih kiselina, cinka i probiotika poput bifidobakterija i LGG kulture.

"Ekcem može biti naporan i za dijete i za roditelje, ali uz strpljenje i pravilnu njegu stanje se može držati pod kontrolom. Kod mnoge djece simptomi se vremenom značajno smanjuju ili potpuno nestaju", poručila je dr Aneta Jovanović.

