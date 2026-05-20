logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ekcem kod djece sve češći problem: Genetika ima važnu ulogu, ali i pravilna njega kože

Ekcem kod djece sve češći problem: Genetika ima važnu ulogu, ali i pravilna njega kože

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor yumama
0

Ekcem, odnosno atopijski dermatitis, jedan je od najčešćih kožnih problema kod beba i male djece, a stručnjaci upozoravaju da genetika igra značajnu ulogu u njegovom nastanku.

Zašto se javlja ekcem kod djece: Simptomi, uzroci i pravilna njega kože Izvor: Shutterstock/triocean

• Atopijski dermatitis kod djece najčešće je povezan sa genetikom, alergijama i osjetljivom kožom.

• Ekcem se kod beba uglavnom javlja na obrazima, čelu i tjemenu, a prati ga crvenilo, suvoća i svrab.

• Pravilna njega kože, emolijentne kreme i suplementacija mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Atopijski dermatitis češće se javlja kod djece u čijim porodicama postoje alergije, astma ili kijavica, a simptomi se najčešće pojavljuju već u prvim mjesecima života.

Riječ je o hroničnom stanju kože koje karakterišu suvoća, crvenilo i svrab, a simptomi se uglavnom javljaju u talasima - periodi smirivanja smjenjuju se sa pogoršanjima.

Kod beba do godinu dana ekcem se najčešće pojavljuje na obrazima, čelu i tjemenu, ali se može proširiti i na ruke, noge i stomak. Kod starije djece promjene se uglavnom vide u pregibima laktova i koljena, na vratu, te oko zglobova šaka i stopala.

Stručnjaci ističu da je koža djece sa ekcemom posebno osjetljiva i sklona reakcijama na spoljašnje faktore poput prašine, grinja, polena, životinjske dlake, ali i određene hrane, naročito industrijski procesuiranih namirnica.

Možda će vas zanimati

Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda kože i razgovora sa roditeljima, jer ne postoji jedinstven test koji potvrđuje atopijski dermatitis. Pedijatri pritom obraćaju pažnju na ishranu djeteta, eventualne alergije i porodičnu istoriju sličnih problema, a po potrebi dijete se upućuje dermatologu ili alergologu.

Pravilna njega kože smatra se ključnim korakom u kontroli simptoma. Preporučuje se svakodnevno kupanje mlakom vodom uz blage uljane kupke, kao i nanošenje emolijentnih krema odmah nakon kupanja i više puta tokom dana.

U težim slučajevima ljekari mogu preporučiti kortikosteroidne ili antibiotske kreme, kao i antihistaminike ukoliko je svrab izražen.

Kada je riječ o suplementaciji, savjetuje se unos vitamina D, omega 3 masnih kiselina, cinka i probiotika poput bifidobakterija i LGG kulture.

"Ekcem može biti naporan i za dijete i za roditelje, ali uz strpljenje i pravilnu njegu stanje se može držati pod kontrolom. Kod mnoge djece simptomi se vremenom značajno smanjuju ili potpuno nestaju", poručila je dr Aneta Jovanović.

Izvor: stetoskop.info/Yumama   

Možda će vas zanimati

Tagovi

zdravlje djeca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA