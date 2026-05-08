Da li zabrana mobilnih telefona u školama daje rezultate? Studije pokazale šta se postiglo ovim sankcijama

Autor D.V. Izvor Eupravozato
Istraživanje o zabrani mobilnih telefona u školama otkriva da efekti na rezultate testova nisu značajni, ali se dobrobit učenika poboljšava

Da li zabrana mobilnih telefona u školama daje rezultate? Studije pokazale šta se postiglo

Pitanje zabrane mobilnih telefona u školama na snazi je nekoliko godina unazad i oko njega ne prestaju da se "lome koplja" i sukobljavaju mišljenja. Pojedine države su, u cilju zaštite najmlađih od štetnog uticaja, počele proces uvođenja starosnih granica za društvene mreže, dok su neke otišle korak dalje i pametne telefone zabranile u školama.

Ipak, nedavno objavljena studija pokazala je da ovo nije bilo dovoljno.  

Njujork tajms piše da će Nacionalni biro za ekonomska istraživanja objaviti studiju u kojoj je zaključeno da zabrane mobilnih telefona imaju efekat "blizu nule" na rezultate testova.

Studija je analizirala podatke o lokaciji telefona iz više od 40.000 škola od 2019. do 2026. godine i pokazala je da je došlo do privremenog porasta disciplinskih incidenata i kratkoročnog pada dobrobiti učenika, što se pripisuje kratkoročnim poremećajima.

Međutim, studija je otkrila da se dobrobit učenika poboljšala u kasnijim godinama, a disciplinske mjere su dugoročno opale.

Uz mali ili nikakav uticaj na rezultate testova, istraživači su takođe rekli da je zabrana pokazala "malo dokaza o efektima na pohađanje škole, samoprocjenu pažnje u učionici ili percipirano nasilje na internetu".

Studija je pojasnila da bi mogli postojati dugoročniji efekti koji još nisu uočeni, budući da su rezultati posmatrali samo ishode koji su se protezali najviše tri godine nakon usvajanja zabrane.

Druga studija iz Velike Britanije takođe je pokazala da zabrane mobilnih telefona nisu uticale na ukupno vrijeme provedeno pred ekranima, niti su imale veliki uticaj na dobrobit učenika.

Međutim, mnoge zemlje su usvojile zabrane pametnih telefona u svim školama, kao što je slučaj sa novim ograničenjem u Francuskoj koje je stupilo na snagu u septembru i ograničenjem u Južnoj Koreji za osnovne i srednje škole od 2026. godine.

(EUpravo zato.rs)

