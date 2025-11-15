Da li je vaše dijete previše vezano za ekran? Ovi znaci otkrivaju istinu

U današnje vrijeme ekrani su postali dio svakodnevice kod djece, a sve više roditelja se pita gdje je granica između normalne upotrebe i zavisnosti. Ovih 7 znakova pokazuju da je vrijeme za promjene i da se kod mališana razvija zavisnost.

Djeca su danas odmalena okružena telefonima, koji mogu da budu korisni i zabavni, ali se može razviti i zavisnost od ekrana.

Kod zavisnosti od ekrana nije bitno samo koliko se vremena provodi pred ekranom, već na to ukazuju i određena ponašanja, poput napada bijesa kada treba da se udalje od ekrana, izbjegavanja druženja i slično.

Vijesti o djeci i ekranima već su toliko prisutne svuda da smo pomalo postali imuni na njih. Posebno ako imamo djecu u višim razredima osnovne škole, a o srednjoškolcima da i ne govorimo. Čini nam se da nema smisla uopšte razgovarati o tome, jer oni imaju mobilne telefone i teško da ćemo ih oduzeti tek tako lako. Lakše je isključiti misao o štetnosti.

Ali znamo li zapravo kako izgleda ta zavisnost od ekrana i telefona – prava zavisnost – i koji znaci mogu na to da ukažu? Nekad se iznenadimo ponašanjem koje uslijedi kad svom djetetu oduzmemo telefon ili bilo koji ekran. Iako u tom trenutku najčešće ne razmišljamo u tom smjeru, ponašanje koje uslijedi često je naznaka zavisnosti od ekrana.

Upravo nedavna istraživanja pokazuju da je zavisnost od ekrana možda važnija od samog vremena provedenog pred ekranom. Veliki razlog je taj što su oni koji se osjećaju zavisni od svojih uređaja izloženiji riziku od problema s mentalnim zdravljem.

A šta je zapravo zavisnost od ekrana?

"Jednostavno rečeno, ako vaše dijete, s bilo kojom redovnošću, bira vrijeme provedeno pred ekranom umjesto iskustava uživo - i naizgled ne možete da ga spriječite u tome - pravedno je smatrati ga 'zavisnim od ekrana'", kaže kaže Kelin Smit, magistar nauka, zaposlena u ustanovi koja pomaže adolescentima da se oporave od zavisnosti od društvenih mreža i ekrana.

Zavisnost može da se dogodi zbog stimulacije koju ljudi dobijaju korišćenjem tehnologije. Podaci pokazuju da društveni mediji, na primjer, izazivaju nagle poraste dopamina, neurotransmitera poznatog kao hemikalija zbog koje se "osjećamo dobro" i povezana je s našim ponašanjem traženja nagrade.

Znaci zavisnosti od ekrana

Evo na koja ponašanja treba paziti kad se radi o predtinejdžerima i tinejdžerima:

Izbjegavaju lična iskustva, poput druženja s prijateljima, sporta i porodičnih događaja, da bi provodili vrijeme ispred ekrana. Razdražljivi su ili imaju ispade bijesa oko granica vremena provedenog pred ekranom. Pokušavaju da koriste ekrane kao alat za emocionalnu regulaciju (Na primjer, imaju potrebu da gledaju u ekran ili koriste telefon za vrijeme porodične večere.) Propuštaju školu Pokazuju znake anksioznosti ili depresije Mijenja im se težina, stanje i raspoloženje ili aktivnost Izbjegavaju tipične društvene događaje, poput odlaska na školsku priredbu, spavanja kod prijatelja, porodične odmore i sastanke.

Kod mlađe djece roditelji takođe mogu da primijete intenzivnu preokupaciju ekranima, gubitak interesovanja za druge aktivnosti, frustraciju kada ne mogu da koriste ekrane i poteškoće u sprečavanju korišćenja ekrana.

Osim toga, količina vremena koje dijete želi da provede pred ekranom može se stalno povećavati. Ipak, kad pokušate dijete da udaljite od ekrana, može se dogoditi da iskrsne drugi problem. Naime, može da uslijedi - period odvikavanja, baš kao kod zavisnika od droga.

Psiholog Stefani Mejzer kaže da oni koji se odvikavaju od ekrana mogu da dožive i pokazuju:

Anksioznost

Nemir

Dosadu

Strah od propuštanja

Stalne misli o provjeravanju naloga ili ekrana

Promjenljivo raspoloženje

Razdražljivost

Fizičke simptome, poput problema sa spavanjem ili glavobolja

Smit, koja radi s djecom zavisnom od ekrana, kaže da se čak kod takve djece u periodu odvikavanja može pojaviti fenomen nazvan "sindrom fantomskog telefona" – navika redovnog provjeravanja džepova u potrazi za telefonom za koji znaju da ga nema.

Ali nakon ove faze odvikavanja, koja je obično kratkotrajna i traje najviše nekoliko dana do nedjelju dana, ubrzo se vide pozitivne strane pauze i odmora od ekrana i društvenih mreža.

Kako se boriti s tim?

Odredite vrijeme za ekran, držite ga se – ne smanjujte "posljedicu" ako se prekrši dogovor

Obroci neka uvijek budu bez ekrana

Pokažite djetetu da postoji život izvan ekrana – pa čak i TV je bolja varijanta

U foto-galeriji pogledajte i najvažnije savjete ruskog pedijatra Evgenija Komarovskog za roditelje:

