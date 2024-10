Znaci zavisnosti od telefona kod djece: Histerija kad ih odvojite od ekrana je prvi alarm za uzbunu

Klinički psiholog otkriva koji znaci pokazuju da se kod djeteta razvija ili se već razvila zavisnost od telefona.

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci već godinama unazad upozoravaju na posljedice preranog i pretjeranog korišćenja telefona među djecom. Svjedoci smo da povremeno čitamo i vijesti o deci koja su bila nasilna prema odraslim članovima porodice, najčešće roditeljima, zbog oduzimanja telefona.

Postoji mnogo sadržaja koji su mališanima privlačni i mame ih da što duže vremena provode uz ekrane, a to vremenom može da se razvije i u zavisnosti. Klinički psiholog dr Marijen Trent je za metro.co.uk navela znakove koji ukazuju na to da je dijete zavisno od telefona.

Uznemirenost ili opiranje prilikom uzimanja telefona

Dr Trent kaže da je jedan od prvih znakova upozorenja to što nastaje "haos" kada djetetu postavite granicu u vezi sa korišćenjem telefona – na primjer, mališan počinje da plače, vrišti kako biste mu vratili telefon. Ako to ne uspije, ponekad dospijeva u stanje hiperuzbuđenosti, pri čemu djeluje čak i kao da nije u potpunosti svjesno onoga što se dešava jer je "pod akutnim stresom zato što nema telefon i ima strah da će nešto propustiti (FOMO – fear of missing out).

Oklijevanje da radi bilo šta što nema veze sa ekranima

Dijete koje je zavisno od telefona može da osjeća nemir i kao da su mu prazne ruke kada u nima ne drži telefon, te da počne da oklijeva da radi bilo šta što podrazumijeva provođenje vremena bez ovog uređaja.

Bol u vratu i leđima

Odrasli mogu da pokvare držanje tijela usljed stalnog naginjanja napred dok gledaju telefone, ali djeca imaju proporcionalno teže glave u odnosu na tijelo, zbog čega gledanje u telefon ima još veći uticaj na njihove mišiće vrata i tijelo u razvoju.

Laganje u vezi sa korišćenjem telefona

Kao i kod bilo koje zavisnosti, laganje o korišćenju telefona je "crvena zastavica". Na primjer, ako pitate dete da li je koristilo telefon, a ono vas slaže da nije, to bi već trebalo da bude znak za dodatni oprez.

Odsutnost i propuštanje stvari

Djeca koja provode previše vremena uz ekrane mogu da zapostave druge sfere svog života, pa tako da manje vremena provode sa porodicom, da zaboravljaju na svoje obaveze i slično, jer su previše fokusirani i obuzeti sadržajem na telefonu.

Problemi sa spavanjem

Pretjerana upotreba mobilnih telefona može da bude uzrok i lošijeg sna, kako zbog plave svetlosti koju emituju ekrani, tako i zbog stalno priliva obavještenja na telefonu koja mališanima ometa san, što može da utiče i na školu i na njihov život generalno.

Depresija i anksioznost

Preterano oslanjanje na telefon povezano je sa lošijim mentalnim zdravlje mladih ljudi.

Kako da se izborite sa zavisnošću od telefona

Kao ni bilo koja druga zavisnost, ni ova od telefona ne može da se izliječi za dva dana. Svakako, prvi korak je, kaže psiholog Trent, da postavite granice koje se tiču korišćenja uređaja – na primjer, da dijete sme da koristi telefon samo određenim danima ili u određeno vrijeme tokom dana, kao i da se pobrinete da ima drugih aktivnostima kojima će ispuniti to vreme bez telefona.

Psiholog naglašava da će to možda, barem u prvom periodu odvikavanja, možda značiti i da roditelji moraju više vremena da posvete djetetu, naročito ako je mališanu ovaj uređaj davan kako bi bilo mirno. Takođe, roditelji bi trebalo da obrate pažnju i na to koliko oni koriste svoje uređaje, kako bi deci pružili dobar primer.

(MONDO)