Zamjena probušene gume bez dizalice! BYD predstavio SUV koji sam podiže točak da vi ne biste morali

BYD je predstavio napredni sistem pametnog vješanja koji omogućava automobilu da sam podigne točak sa tla, pa čak i da nastavi vožnju na samo tri točka u hitnim situacijama.

Mijenjanje probušene gume bez dizalice više nije samo teorija, već stvar koja sada ulazi u praksu zahvaljujući novoj tehnologiji iz Azije. Kineski BYD predstavio je sistem pametnog vješanja koji omogućava automobilu da sam podigne pojedinačni točak sa tla i tako olakša zamenu gume.

Ovaj napredni sistem razvijen je sa ciljem da maksimalno olakša savladavanje teških terena, pa čak i da omogući vožnju u hitnim situacijama na samo tri točka.

Nova tehnologija pod nazivom DiSus-P Ultra doživjela je svoju premijeru na električnom SUV modelu Denza N8 Flash Charge Edition.

Sistem može u potpunosti da podigne jedan točak sa zemlje za manje od jednog minuta, dok automobil nastavlja da se kreće brzinom do 15 km/sat.

Tokom zvanične medijske prezentacije, kompletna zamjena gume bez dizalice završena je za manje od dva minuta.

Pored nevjerovatne brzine rada, kineski proizvođač ističe da ovo pametno vješanje može bez problema da izdrži i podigne teret težine do devet tona.

Pored kompanije BYD, na razvoju sličnih naprednih sistema aktivno rade i drugi poznati kineski brendovi poput firmi Aito i Li Auto.

Trka u razvoju ove tehnologije jasno pokazuje da azijski proizvođači žele da preuzmu potpunu dominaciju na globalnom tržištu pametnih vozila.

Novi SUV model Denza N8, koji prvi koristi ovu inovaciju, trenutno se prodaje po početnoj cijeni od oko 53.000 evra.

Automobil je za sada dostupan na tržištima Kine, Filipina, Australije i Novog Zelanda.

Iako sistem još uvijek nije stigao na evropske puteve, stručnjaci predviđaju da će ogromno interesovanje kupaca brzo natjerati kompaniju da proširi svoju prodajnu mrežu.

