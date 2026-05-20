Od antičkih ruševina do crnomorskih plaža: Ovo su gradovi koji žele da budu domaćini Evrovizije 2027

Nakon pobjede Bugarske na Evroviziji, četiri grada - Sofija, Plovdiv, Varna i Burgas, ušla su u trku za domaćina takmičenja 2027. godine.

Takmičenje za najbolju pjesmu Evrope - Evrovizija 2027 mogla bi naredne godine da bude održana u nekom od najvećih gradova Bugarske, nakon pobjede te zemlje na ovogodišnjem takmičenju.

Pored prestonice Sofije, kandidature su istakli i Plovdiv, Varna i Burgas.

Ministar kulture Bugarske Evtim Milošev izjavio je za bugarsku nacionalnu televiziju da Sofija trenutno ima prednost zbog infrastrukture i mogućnosti koje nudi, ali da je interesovanje drugih velikih gradova dobar znak za zemlju.

Iako su prestonice tradicionalno domaćini Evrovizije, poslednjih godina takmičenje je organizovano i u gradovima poput Roterdama, Turina, Liverpula i Malmea, pa nije isključeno da Bugarska odluči da predstavi neku drugu destinaciju osim glavnog grada.

Sofija - spoj istorije i urbane kulture

Sofia, nekada poznata kao Serdika, bila je važan rimski grad, a tragovi tog perioda i danas su vidljivi širom prestonice. Posebno su zanimljive rimske ruševine koje se mogu vidjeti u stanici metroa Serdika.

Grad je danas poznat i po bogatoj street art sceni, sa više od stotinu velikih murala i umjetničkih instalacija na ulicama. Među najpoznatijima su moderna interpretacija legende o Svetom Đorđu umjetnika Bozka, kao i mural "Inner Flame" kolektiva 140 Ideas, posvećen vatrogascima Sofije.

Zahvaljujući položaju u podnožju planine Vitoša, Sofija je popularna i među ljubiteljima zimskih sportova, posebno tokom januara i februara kada je moguće noćno skijanje pod reflektorima.

Plovdiv - najstariji kontinuirano naseljeni grad Evrope

Plovdiv smatra se najstarijim kontinuirano naseljenim gradom u Evropi, sa tragovima života koji datiraju još iz 6000. godine prije nove ere.

Grad je izgrađen na sedam brežuljaka, a jedna od najpopularnijih lokacija je Nebet Tepe, gdje posjetioci mogu da obiđu ostatke drevnih zidina i tvrđave, posebno atraktivne tokom zalaska sunca.

Jedna od najvećih atrakcija je rimsko pozorište Filipopolis, jedno od najbolje očuvanih antičkih pozorišta na svijetu, koje i danas služi za koncerte i kulturne događaje i prima oko 6.000 gledalaca.

Varna - biser bugarske rivijere

Varna, treći najveći grad u Bugarskoj, nalazi se na obali Crnog mora i predstavlja jedno od najpoznatijih ljetovališta u zemlji.

Pored pješčanih plaža koje tokom ljeta privlače veliki broj turista, Varna je poznata i po bogatom arheološkom nasleđu. Tu se nalaze impresivne rimske terme, među najvećima u Evropi.

Posebnu pažnju privlači nekropola Varne, mjesto gdje je pronađeno najstarije obrađeno zlato na svijetu, staro više od 6.000 godina. Ovi artefakti danas se čuvaju u Arheološkom muzeju u Varni.

Burgas - grad jezera i plaža

Burgas, takođe smješten na bugarskoj rivijeri, poznat je po kombinaciji morske obale i prirodnih jezera.

U blizini grada nalazi se najveće bugarsko jezero - Burgasko jezero, ali i jezero Atanasovsko, poznato po ružičastoj boji vode koju stvaraju alge.

Nedaleko od Burgasa nalazi se i drevni grad Nesebar, pod zaštitom UNESCO-a, koji je prvobitno bio tračko naselje i danas predstavlja jednu od najznačajnijih istorijskih destinacija u Bugarskoj.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)