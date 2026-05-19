Totalni haos u Bugarskoj nakon Darine pobjede: Četiri grada u trci za organizaciju Evrovizije

U Bugarskoj je nastao raskol između četiri grada nakon velike pobjede Dare na Evroviziji 2026. godine.

Zahvaljujući Dari i pjesmi "Bangaranga", Bugarska je u subotu u Beču zabilježila prvu pobjedu na Pjesmi Evrovizije. Sada se ta zemlja priprema za prvo organizovanje tog takmičenja sljedeće godine u maju.

Premijer Bugarske Rumen Radev rekao je da je pobjeda na Evroviziji ogroman uspjeh za Bugarsku i čestitao Dari na profesionalizmu, posvećenosti i talentu, kao i bugarskom javnom servisu i cijelom timu, prenosi Bugarska nacionalna televizija (BNT).

"Ove nedjelje ću ih sve pozvati u Ministarstvo sa resornim ministrima kako bismo mogli da preciziramo koja će sredstva biti potrebna za pripreme za sljedeću godinu i kako da organizujemo ove pripreme da bi se Bugarska predstavila dostojanstveno“, naveo je Radev.

U međuvremenu, interesovanje za organizaciju Pjesme Evrovizije dogodine prijavila su četiri grada. Osim prijestonice Sofije, za takmičenje su zainteresovani i Plovdiv, Varna i Burgas, navodi BNT.

Sofija ima dva aerodromska terminala, kao i sportsku dvoranu "Arena Sofija", u kojoj je 2015. održana Dječija pjesma Evrovizije. Ta dvorana ima oko 12.000 mjesta, a tokom koncerata može da primi i do 18.000 gledalaca.

Vlasti u Plovdivu predlažu stadion Botefa, ali napominju da mu je potrebna rekonstrukcija. Varna ima dvoranu sa kapacitetom od oko 6.000 mjesta, dok dvorana u Burgasu može da primi gotovo 15.000 gledalaca.

Pored veličine dvorane, prilikom izbora grada domaćina u obzir se uzimaju i hotelski kapaciteti, kao i blizina saobraćajne infrastrukture.

Očekuje se da će termin objave grada domaćina sljedeće Pjesme Evrovizije biti poznat nakon prvih sastanaka BNT-a sa Evropskom radiodifuznom unijom.

